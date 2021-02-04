洛河伊河水位上涨 请您远离危险地带

24日以来，我市遭遇连续降雨，记者从市防汛抗旱指挥部、洛阳水文资源勘测局、市河渠管理处等多个部门获悉，预计今天洛河、伊河市区段水位将上涨，提醒市民尽量减少出行，务必远离涉水、临山、临崖地带。

24日以来，我市遭遇连续降雨，记者从市防汛抗旱指挥部、洛阳水文资源勘测局、市河渠管理处等多个部门获悉，预计今天洛河、伊河市区段水位将上涨，提醒市民尽量减少出行，务必远离涉水、临山、临崖地带。

从24日中午开始，我市降雨量逐渐增大，24日傍晚到夜里，市气象台连续发布大雾黄色预警、雷电黄色预警、暴雨黄色预警。受持续降雨影响，陆浑水库于昨日9时起以每秒500立方米的流量泄洪，故县水库于昨日11时起以每秒1000立方米的流量泄洪。据洛阳水文资源勘测局昨日15时发布的水情数据，对比24日15时的水情数据来看，我市主要河流流量有所增加。

记者从市河渠管理处了解到，昨日洛河市区段水位相对平稳，受故县水库泄洪影响，预计洛河市区段水位将会上涨。受陆浑水库泄洪影响，伊河市区段水位于昨日15时开始上涨。此前洛河市区段一处二级滩地出现塌陷，已于23日用吨包加固，目前，相关部门工作人员24小时在周边巡查值守。

市河渠管理处洛河一所所长高波提醒，近期河道内水势较大，预计洛河市区段水位上涨后，沿岸部分二级滩地、步道或被淹没，市民一定要远离河道及周边步道，不要到河堤附近。

市河渠管理处伊河管理所党支部书记韩慧军提醒，伊河市区段两岸附近有木栈道，由于长时间受河水冲刷，底部已有松动，有塌陷风险，提醒市民近期不要靠近。此外，伊河市区段希望桥下游、高铁桥上下游部分步道位置较低，近期河水上涨后很容易被淹没。

市防汛抗旱指挥部相关负责人提醒，近期市民多关注天气预报，根据天气情况合理规划出行安排；经过长时间降雨，大部分地区山体和土壤含水量处于饱和状态，市民除了远离涉水地带，还要远离临山、临崖等易出现塌方的地方。(记者 王雨 通讯员 王军红 王磊)

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