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邀您来赏！“天下客家汇河洛”全球摄影邀请展9月25日开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.24 19:44
 

　　“天下客家汇河洛”全球摄影邀请展及百名摄影师聚焦客家祖源地采风活动启动仪式，将于9月25日10时30分在洛阳博物馆举行，邀请市民游客前来欣赏摄影佳作、了解客家文化。

　　十三朝古都洛阳，是全球客家人魂牵梦萦的祖源地；全球客家人，是洛阳老家声声呼唤的游子、亲戚。客家人与河洛人有着割舍不断的血脉亲情，寻根问祖、认亲联谊，是海内外客家人怀念祖根地的最好表达方式，留下的有关影像资料弥足珍贵。

　　“天下客家汇河洛”全球摄影邀请展及百名摄影师聚焦客家祖源地采风活动，由中共洛阳市委统战部、洛阳市文学艺术界联合会、洛阳市归国华侨联合会主办，洛阳客家文化研究会、洛阳市摄影家协会、洛阳博物馆承办。

古今辉映 诗和远方 洛阳欢迎您  高均海/摄

　　活动期间，您可以在洛阳博物馆二楼展厅欣赏到美轮美奂的摄影展览，从光影佳作中领略客家祖源地洛阳、江南客家之乡、海外客家人集居地的秀美风光、城乡新貌、风土人情，深入了解丰富多彩的客家文化。

　　温馨提示：

　　时间：9月25日上午10时30分

　　地点：洛阳博物馆一楼大厅(开幕式)、二层南厅(展览)

　　交通：自驾者，博物馆东、西两侧均有停车场。

　　公交方案，线路1：乘1路到洛阳博物馆站，步行237米可达；线路2：乘201路到聂泰路文博路口南站，步行354米可达；线路3：乘d1路到文博路站，步行533米可达；线路4：乘77路到洛阳博物馆站，步行236米可达；线路5：乘49路到牡丹桥南站，步行1.2公里可达。前来参加活动的朋友需持有健康码，戴好口罩。(记者 高均海)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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