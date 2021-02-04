邀您来赏！“天下客家汇河洛”全球摄影邀请展9月25日开展

“天下客家汇河洛”全球摄影邀请展及百名摄影师聚焦客家祖源地采风活动启动仪式，将于9月25日10时30分在洛阳博物馆举行，邀请市民游客前来欣赏摄影佳作、了解客家文化。

“天下客家汇河洛”全球摄影邀请展及百名摄影师聚焦客家祖源地采风活动启动仪式，将于9月25日10时30分在洛阳博物馆举行，邀请市民游客前来欣赏摄影佳作、了解客家文化。

十三朝古都洛阳，是全球客家人魂牵梦萦的祖源地；全球客家人，是洛阳老家声声呼唤的游子、亲戚。客家人与河洛人有着割舍不断的血脉亲情，寻根问祖、认亲联谊，是海内外客家人怀念祖根地的最好表达方式，留下的有关影像资料弥足珍贵。

“天下客家汇河洛”全球摄影邀请展及百名摄影师聚焦客家祖源地采风活动，由中共洛阳市委统战部、洛阳市文学艺术界联合会、洛阳市归国华侨联合会主办，洛阳客家文化研究会、洛阳市摄影家协会、洛阳博物馆承办。

古今辉映 诗和远方 洛阳欢迎您 高均海/摄

活动期间，您可以在洛阳博物馆二楼展厅欣赏到美轮美奂的摄影展览，从光影佳作中领略客家祖源地洛阳、江南客家之乡、海外客家人集居地的秀美风光、城乡新貌、风土人情，深入了解丰富多彩的客家文化。

温馨提示：

时间：9月25日上午10时30分

地点：洛阳博物馆一楼大厅(开幕式)、二层南厅(展览)

交通：自驾者，博物馆东、西两侧均有停车场。

公交方案，线路1：乘1路到洛阳博物馆站，步行237米可达；线路2：乘201路到聂泰路文博路口南站，步行354米可达；线路3：乘d1路到文博路站，步行533米可达；线路4：乘77路到洛阳博物馆站，步行236米可达；线路5：乘49路到牡丹桥南站，步行1.2公里可达。前来参加活动的朋友需持有健康码，戴好口罩。(记者 高均海)