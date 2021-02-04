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提醒！洛阳新一轮降雨来袭 河边步道也有风险
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.24 08:35
将吨包填进河道

　　“长约200米的水毁二级滩地已全部用吨包加固，保障洛河大堤安全。”昨日傍晚，在洛河市区段右岸凌波桥下游约100米处，市河渠管理处处长赵刚毅告诉记者，接下来将继续24小时值守监测，确保安全。

　　洛河市区段一处水毁二级滩地出现塌陷

　　昨日上午9时，记者在现场看到，湍急的河水距离洛河右岸大堤还有约10米距离，部分步道下的泥土已被冲毁，步道上，来往的货车运送着装满砂石料的吨包，一辆大吊车正在将吨包填进河道，数百个防汛用的吨包已被整齐地放置在河道内。

　　赵刚毅告诉记者，受持续降雨以及陆浑水库、故县水库泄洪影响，伊河、洛河市区段水位上涨。21日夜里，洛河市区段两岸多数二级滩地被河水淹没。22日早晨，水退后，市河渠管理处值守人员发现，洛河市区段右岸凌波桥下游约100米处的二级滩地部分被水严重冲毁，塌陷部分宽约10米、长约200米。“若二级滩地全部被冲毁将直接影响大堤的安全。”赵刚毅说。

　　此次险情出现后，市水利局、市应急局、市河渠管理处、洛阳农发集团、洛龙区等立刻组织会商、调运物资，于22日下午到现场开始抢险。到昨日18时，抢险工作结束，工作人员在周边设立警戒线并将24小时巡查值守。

　　赵刚毅说，由于现阶段仍处于汛期，只能对水毁部分采取此种紧急抢险措施，确保洛河大堤安全度汛。目前，洛阳水利勘测设计有限责任公司已到现场对水毁部分进行勘测和设计，汛期结束后将重新施工。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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