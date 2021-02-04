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河水暴涨6头牛困在河中央 救援人员牵“牛头”挽救牛群
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.23 18:26

　　受降雨影响，宜阳老姚家的6头牛被困河中间小岛上，救援人员尝试多种办法，牛就是不下水。他们用绳子拴住“领头牛”，用巧方法将其他牛引导并营救上岸。

　　“天气预报说这几天还有雨，我把牛拴在家里了。”23日，老姚说，他是宜阳县张坞镇程午村人，他家养有6头牛，平时在外边散养，有一个多月没有牵回家，不过他每天会去看好几次，以便掌握牛群动态。

　　19日，老姚发现，受降雨影响，洛河里的水暴涨，6头牛被困在河中间的小岛上，离岸边有五六十米远，他只好拨打110报警。“6头牛价值约12万元，如果被河水冲走，真就‘打水漂’了。”老姚说。

　　市神鹰救援队宜阳大队队长许庆林等人接到求助后到场发现，河水有六七米深，水流湍急，下水施救比较危险，商量决定等水位下降再想办法。22日上午，许庆林再次带队来到现场，水位有明显下降，不过也有两三米深。他和几名队员带上老姚，乘坐一艘橡皮艇到达牛群被困的小岛上。

　　刚开始，许庆林等人尝试将牛群往水里赶，6头牛要么不下水，要么下水后又爬上来。随后，他们找来一根绳子拴住领头的牛，将其牵下水，后面的牛跟着下了水。“我才知道牛会游泳。”许庆林笑着说，他们忙活了俩仨小时，成功将6头牛营救上岸。(洛报融媒见习记者 吕百营 记者 魏巍) (受访者供图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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