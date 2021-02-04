“暴走”可以有 “暴吵”不能有 记者探访健步走团队活动情况

近日，我市的健步走团队须主动到洛浦公园管理处登记，并在规定区域和时间段才能在洛浦公园内开展集体活动的消息引起市民关注。22日晚上，记者跟随洛浦公园管理处工作人员一起巡逻，实地了解健步走团队活动情况。

排好队，准备出发

近日，我市的健步走团队须主动到洛浦公园管理处登记，并在规定区域和时间段才能在洛浦公园内开展集体活动的消息引起市民关注。22日晚上，记者跟随洛浦公园管理处工作人员一起巡逻，实地了解健步走团队活动情况。

19时30分，记者在洛浦公园七一路附近见到了喜羊羊健步走团队，20多名队员身着统一服装，有队员举着队旗，正在进行热身。

“按照《洛浦公园管理处关于健步走团队活动管理办法》要求，我们的活动时间从19时30分到20时30分，从洛浦公园七一路至上阳宫段，一个来回，大约6公里。”喜羊羊健步走团队负责人周美霞说，该健步走团队是一个公益团体，队员自愿加入微信群，即可参加集体活动。

周美霞告诉记者，她和队员们对管理办法很支持，在管理办法实施前，她就要求队员们在行走时主动避让游客，尤其是老人和孩子。

随后，记者在洛浦公园北堤牡丹桥下见到了风景线健步走团队，共有68名队员参加了当晚的集体活动。根据登记情况，他们的行走时间为19时30分到20时30分。记者注意到，在活动过程中，该团队负责人多次提醒队员调低音响的音量，避免扰民。

“洛浦公园是公共场所，所有游客都应该遵守管理办法规定，共同维护锻炼、休闲、游玩、生活的环境。”该团队负责人说。

“为规范健步走团队和游园人员的行为，减少噪声扰民，洛浦公园管理处增设了噪声测试仪，可现场测试噪声的分贝。”洛浦公园管理处安保科科长昌卫国说，根据相关标准，40分贝至60分贝属于正常的交谈声音，60分贝以上属于吵闹噪声，因此他们建议音响外放音量控制在60分贝以内。

昌卫国提醒，还未进行登记的健步走团队尽快到洛浦公园管理处进行登记，否则将不允许在洛浦公园内组织开展集体活动。（记者 余子愚 通讯员 胡惠娟 文/图）

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