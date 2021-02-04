洛浦公园规范健步走活动 已有10支团队依规登记【视频】

15日起，《洛浦公园管理处关于健步走团队活动管理办法》(简称《管理办法》)正式施行，16日，洛报融媒记者从洛浦公园管理处获悉，目前已有10支健步走团队按照规定进行登记。

15日起，《洛浦公园管理处关于健步走团队活动管理办法》(简称《管理办法》)正式施行，16日，洛报融媒记者从洛浦公园管理处获悉，目前已有10支健步走团队按照规定进行登记。

洛浦公园洛阳桥大门入口处摆放有《管理办法》

洛报融媒记者了解到，洛浦公园管理处目前管理洛阳桥至凌波大桥之间的洛河南北堤洛浦公园。《管理办法》规定，洛浦公园内健步走团队活动区域共分四个区域，具体区域划分如下：

一区：洛浦公园北堤的洛阳桥至王城桥间的主道路

二区：洛浦公园北堤的王城桥至西苑桥间的主道路

三区：洛浦公园南堤的洛阳桥至王城桥间的主道路

四区：洛浦公园南堤的王城桥至西苑桥间的主道路

各健步走团队在集体活动时须在指定区域内活动，不得跨区域组织活动。

每个活动区域在相应单个活动时间段内，健步走队伍总数不得超过4支。

健步走队伍行进时，队列应为2列，人数应控制在30至50人之间，原则上靠右侧步道行进。其中护队人员位置须在队首、队尾，不得在队伍两侧。

不同健步走队伍在同向行进中间隔不应小于300米。

健步走团队在洛浦公园活动，须主动到洛浦公园管理部门登记，方可开展集体活动。未经登记的健步走团队，不允许在洛浦公园内组织开展集体活动。

健步走团队在活动时，不使用大功率音响，高音哨，外放音量须控制在相关规定所允许的范围内。

“今年8月，为解决健步走存在的一些扰民问题，我们邀请洛阳市登山户外运动协会徒步委员会成员、健步走队员、市民代表等召开了两次座谈会，征求意见和建议。”洛浦公园管理处安保科科长昌卫国说，之后，根据《洛阳市公园和广场管理条例》相关规定制定了《管理办法》。

昌卫国介绍，截至9月15日，已有10支团队按照《管理办法》的要求，在洛浦公园管理处进行登记，并按照规定要求开展集体活动。

“《管理办法》不仅是对洛浦公园内健步走团队进行约束和引导，还会提供相关服务。”昌卫国表示，洛浦公园管理处在公园南、北堤的洛阳桥大门、西苑桥大门4个门卫值班室设置免费饮水点及急救药品为健走队提供相关服务。(洛浦公园投诉、咨询、救援电话：63256760。)(洛报融媒记者 余子愚 文/图/视频 通讯员 胡惠娟)