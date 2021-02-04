尹盼婷：用行动践行大学生的责任和担当（心中话儿给党听）

昨日，记者在洛阳理工学院电气工程与自动化学院看到，该院大四学生尹盼婷正在和同学分享她前不久参加“挑战杯”比赛的心得。

尹盼婷正在调试设备

姓名：尹盼婷

职业：洛阳理工学院电气工程与自动化学院大四学生

心中的话：认真学习文化知识，为建设现代化强国而努力奋斗。强国有我，请党放心。

昨日，记者在洛阳理工学院电气工程与自动化学院看到，该院大四学生尹盼婷正在和同学分享她前不久参加“挑战杯”比赛的心得。

画3D图、设计程序、组装设备、计算电量……前阵子，尹盼婷和她的同学为“挑战杯”比赛忙碌着。为了优化方案，他们查阅各种资料，有时为了一个数据通宵达旦。“作为新时代的大学生就是要敢想、敢干、敢拼，这样我们才能不负时代。”她说。

虽然比赛没有晋级，但是尹盼婷不气馁。“做科研不能只重结果，过程也很重要。”尹盼婷说。在学习之余，她还跟随学校社团到社区参加志愿活动，给社区的孩子辅导功课。在疫情面前，她积极参与疫情防控工作，入户登记疫苗接种、人员流动等信息，用行动践行大学生的责任和担当。

谈及未来，尹盼婷说，许多大学生扎根西部的故事令她感动，她也希望能够走进西部，用所学的知识服务西部人民，为祖国建设添砖加瓦，实现自己的人生价值。（记者 贾臻 通讯员 仲昭麟 文/图）