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洛阳焦作合办的“秋色平分·碧空万里”二十四节气文化艺术展开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.23 17:06

　　9月23日迎来秋分节气。当天，“秋色平分·碧空万里”二十四节气文化艺术展在焦作市图书馆开幕。

　　展览现场，24幅由洛阳市书法家协会24位书法名家书写的二十四节气主题作品，24幅由洛阳理工学院艺术设计学院院长杨建宏老师依托24位名家的书法设计的二十四节气海报作品，24幅由洛阳市剪纸艺术研究会会长王飞设计并创作的二十四节气剪纸作品，一经亮相，很快吸引观众驻足观看、拍照。

　　黄河流域是中华文明的发源地，作为其中一颗璀璨的明珠，二十四节气在数千年来指导和影响着人们的生产和生活，而以洛阳为中心的河洛地区，更是这一人类非物质文化遗产代表作的重要发源地和实践地。

　　为保护传承黄河文化、河洛文化，推动国家级河洛文化生态保护实验区建设，加强非物质文化遗产普及教育，营造都市圈文化建设的浓厚氛围，洛阳市文化广电和旅游局、焦作市文化广电和旅游局联合主办此次活动，由洛阳市少年儿童图书馆、焦作市图书馆承办。

　　当天还举行了阅读进校园活动，洛阳市少年儿童图书馆的老师们走进当地小学，开展非遗剪纸、绘本阅读等阅读推广活动，让孩子们认识非遗、了解非遗。

　　本次艺术展将持续至10月3日。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 陈贝贝）(图片由洛阳市少年儿童图书馆提供)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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