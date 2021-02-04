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外卖配送员“坐骑”丢失 民警开警车载她找回
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.22 08:51

　　人的记忆会出错，尤其在忙碌的时候。这不，一名外卖配送员找不到自己的电动车，以为被盗，民警调查发现是对方记错停车位置，帮其找回。

　　近日凌晨，西工公安分局西工派出所接到群众报警称，其电动车被盗。民警石中平与同事到达现场，只见报警者刘女士一脸着急。他们了解到，刘女士是一名外卖配送员，一个小时前，她在送外卖时电动车突然没电了，遂将车停在中州路与嘉豫门大街交叉口附近某银行门口，随后扫了一辆共享单车去送餐，回来发现电动车不翼而飞。“车上还有个包，里面装着身份证等证件。”石中平说，刘女士怀疑车被人偷走了。

　　石中平一边安抚刘女士的情绪，一边仔细询问事情经过。刘女士的电动车买了有些年头，且沿途都有监控，民警综合判断车被盗的可能性不大，怀疑刘女士记错了地方。于是，石中平开警车载着刘女士，在其送餐的附近寻找，找了近半个小时，最终在市第三中学门口找到刘女士的电动车。

　　“真是不好意思，我当时太忙记错了停车的地方。”电动车失而复得，刘女士又是道谢又是道歉，“给你们添麻烦了”。（记者 魏巍 通讯员 张国锋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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