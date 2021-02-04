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独家揭秘！《中秋奇妙游》在洛拍摄幕后花絮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.19 20:50

　　今晚，河南卫视中国节日系列节目新作——专为中秋打造的加长版“奇妙游”播出后，收获网友好评。

　　细心的网友会发现，《中秋奇妙游》10个节目中，在洛阳拍摄的场景占比重较大。这些蕴含洛阳元素的节目背后有哪些故事？洛报融媒记者采访了《中秋奇妙游》总导演路红莉等主创人员及现场参与人员。

　　在隋唐洛阳城拍摄长达10天，“祈福之鹤”飘进明堂

　　“话说在唐朝洛阳城，有个女孩出生在中秋之夜……”节目开篇，恢弘大气的应天门流光璀璨，别致清雅的九洲池美不胜收，再现了唐宫灯火不夜天。

　　路红莉介绍，《中秋奇妙游》是中国节日系列第4次牵手隋唐洛阳城。与以往不同的是，这次剧组同时在隋唐洛阳城九洲池、应天门、天堂明堂、定鼎门取景，拍摄时间长达10天。

　　在明堂取景拍摄的《鹤归来兮》一经播出，就圈粉无数。“鹤有吉祥、富贵的寓意，我们用‘祈福之鹤’舞动中秋，给网友和观众送去美好！”路红莉说。

　　与《七夕奇妙游》在隋唐洛阳城拍摄时不同，《给女孩》《夜空中最亮的星》两个节目是在这里完成节目录制，此次则是录制片段，运用后期剪辑、融入特效而成。

　　提及《中秋奇妙游》剧组在洛拍摄，洛阳文保集团营销宣传部部长张娴感慨地说，那些天正赶上连阴雨，工作人员不惜冒雨拍摄，且不少场景需要拍夜景，剧组最长的一次冒雨拍了一整个晚上，还把机器保护得很好。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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