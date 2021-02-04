够丰富！“运动新洛阳”体育消费季活动等您来

核心提示： 洛报融媒记者17日从洛阳市体育局获悉，即日起至明年2月中旬，洛阳将全面开展“运动新洛阳”体育消费季活动，其间将举行六大系列二十余项活动，引导群众参与全民健身、健康旅游、体育研学等多种形式活动，满足人民群众日益增长的体育消费需求，促进体育消费规模扩大和提质升级。