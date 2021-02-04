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够丰富！“运动新洛阳”体育消费季活动等您来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 21:17

　　洛报融媒记者17日从洛阳市体育局获悉，即日起至明年2月中旬，洛阳将全面开展“运动新洛阳”体育消费季活动，其间将举行六大系列二十余项活动，引导群众参与全民健身、健康旅游、体育研学等多种形式活动，满足人民群众日益增长的体育消费需求，促进体育消费规模扩大和提质升级。

　　洛阳市体育局有关负责人介绍，本届体育消费季系列活动分为“健身惠民”“精彩赛事”“缤纷节会”“休闲旅游”“魅力冰雪”“体育研学培训”等六大系列活动。各活动时间和内容如下。

　　【健身惠民系列活动】

　　1.河南省体育健身优惠券发放活动

　　时间：2021年9月16日至11月30日

　　2.体育场馆免费、低收费开放活动

　　时间：全年

　　3.伊滨区健步走、健康跑

　　时间：2021年9月19日

　　4.高新区全民健身节

　　时间：2021年11月下旬至12月上旬

　　【精彩赛事系列活动】

　　1.洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会活动时间：2021年9月16日-10月底

　　2.伊滨区万安山体育综合集锦赛时间：2021年9月至11月

　　3.伊滨区校园足球联赛时间：2021年10月

　　4.伊川县羽毛球邀请赛时间：2021年10月中旬

　　5.老城区第二届全民健身运动会时间：2021年9月30日—10月25日

　　6.偃师区2021年中小学生篮球赛时间：2021年11月9日至12日

　　7.偃师区2021年“区长杯”校园足球赛时间：2021年12月

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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