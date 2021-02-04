老城区纪委监委：下沉式督查 筑牢防疫纪律防线

“您好，请把你们的出入人员登记表给我们看看。”近日，老城区纪委监委督查组工作人员不打招呼直奔基层，对该区某社区卫生服务中心开展监督检查。针对检查中发现的问题，督查组提醒督促相关负责人立即整改，切实做好各项防控措施。

“您好，请把你们的出入人员登记表给我们看看。”近日，老城区纪委监委督查组工作人员不打招呼直奔基层，对该区某社区卫生服务中心开展监督检查。针对检查中发现的问题，督查组提醒督促相关负责人立即整改，切实做好各项防控措施。

这是老城区纪委监委开展下沉式督查，推动疫情防控责任落实的一个缩影。

连日来，老城区纪委监委抽调机关科室、各派驻纪检监察组、各办事处纪工委精干业务人员组成26个督查组，下沉防疫一线，采取不打招呼、不发通知的方式开展全覆盖督查，重点监督区疫情防控指挥部工作部署落实情况、重点场所防控情况、中高风险地区来(返)洛人员管理情况、疫苗接种情况等。

督查组既当监督员，又当战斗员，针对发现的问题，他们或当场提醒，责令限期整改，或发放疫情防控督办函，倒逼党员干部纪律作风时刻“在线”。同时，督查组坚持深入基层开展志愿服务，充实基层防控力量。

“把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，确保疫情防控措施落实落细。”老城区纪委监委相关负责人表示，将继续加大督查力度，严格执纪问责，使疫情防控工作各项措施真落实、真严格、真细致，推动疫情防控工作由“要我防”向“我要防”转变，切实筑牢疫情防控纪律防线。（记者 戚帅华 通讯员 李乐毅）