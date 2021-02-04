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明天开始，洛阳将迎来降雨降温天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 天气预报  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.16 08:22

　　炎热即将告一段落，明天开始，洛阳将迎来降水和降温。

　　市气象局根据最新气象资料分析，17日到19日，受高空西南气流及地面持续冷空气影响，洛阳有一次明显降水天气过程，气温较前期明显下降。雨水过后，气温又将回升，从市气象局发布的最新周天气预报看，下周周前期，洛阳晴天控场，最高气温将升至30℃以上，大家要注意防暑防晒。

　　根据最新的气象资料分析，受高空低槽东移影响，预计今天白天，洛阳多云到阴天，部分地区有阵雨、雷阵雨，偏东风转偏北风2级到3级，气温18℃到28℃。今天夜里到明天白天，洛阳阴天有阵雨、雷阵雨，部分地区有中雨，东北风2级到3级，气温18℃到23℃。

　　转眼间，中秋就要到了，“月饼江湖”再起风云，一些商家推出的特色月饼令人咋舌，如胡辣汤月饼、螺蛳粉月饼、小龙虾月饼……月饼的口味之多，流派分类之复杂，在中华美食界也算数一数二。按口味有甜味、咸味等；按饼皮有浆皮、混糖皮、酥皮等；按地域分有广式、京式等。

　　如果以口味划分，北方大部地区的传统月饼是以枣泥、果仁、豆沙为主的甜口月饼。不过，市场上最多的还是广式月饼，其特点是皮薄馅大，重油重糖，浆皮加上各种丰富馅料，香甜软糯，代表品类有豆沙月饼、五仁月饼、蛋黄莲蓉月饼等。不管什么口味的月饼，自己觉得好吃才是最重要的，而且，无论月饼口味如何变化，不变的是我们对月圆人团圆的美好向往。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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