23日起返校！河南科技大学发布通知

洛报融媒记者16日从河南科技大学获悉，该校已下发通知，学生将于23日起分批返校。

洛报融媒记者16日从河南科技大学获悉，该校已下发通知，学生将于23日起分批返校。 洛报融媒记者16日从河南科技大学获悉，该校已下发通知，学生将于23日起分批返校。 【第一批次】9月23日-24日，在读本科生、研究生返校报到。 【第二批次】10月8日-9日，2021级本科生、研究生新生报到。 据介绍，该校返校报到需具备下列条件： 【在读本科生、研究生】在9月20日之前，凡通过“我i科大”APP中“报平安”连续14天的学生，可以向学院提交返校申请，办理返校申请手续。 【2021级本科生、研究生新生】10月5日之前，新生必须通过“我i科大”APP中“报平安”连续14天，可以向学院提交报到申请，办理报到申请手续。 所有学生返校报到时，必须具备“我i科大”APP连续14天“报平安”条件(只有具备连续14天“报平安”，学生本人扫码后才能进入校园)，出具48小时之内新冠肺炎核酸检测阴性证明和通信大数据行程码，才能准予进入校园。 返校前14日内，仍在国(境)外、国内中高风险地区(以国家即时公布为准)，或有以上区域旅居史，处于健康管控期内的师生暂缓返校，具体安排另行通知。（洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 丁雯雯）