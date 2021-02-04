江凌与省国资委主任李涛举行工作会谈

15日下午，市委书记江凌与来洛调研对接的省国资委党委书记、主任李涛一行举行工作会谈。双方围绕深化国资国企改革、服务洛阳发展等进行深入交流。
15日下午，市委书记江凌与来洛调研对接的省国资委党委书记、主任李涛一行举行工作会谈。双方围绕深化国资国企改革、服务洛阳发展等进行深入交流。
15日下午，市委书记江凌与来洛调研对接的省国资委党委书记、主任李涛一行举行工作会谈。双方围绕深化国资国企改革、服务洛阳发展等进行深入交流。
双方表示，要提升政治站位，统一思想认识，不折不扣落实好省委省政府关于深化国资国企改革的部署要求，优化国有资本布局，推动驻洛省属企业战略重组，提高洛阳轴承等优势产业核心竞争力，实现地企双方共赢发展。要认真落实中央、省关于生态环境保护的部署要求，更好统筹发展与安全，加快转型发展、绿色发展步伐，坚决守牢生态底线和安全红线。省国资委副主任刘银志，市领导王琰君、侯占国等参加会谈。(洛报融媒记者 孙小蕊)
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