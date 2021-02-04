新安县围绕十大重点领域实施“青春”品牌项目（建设青年友好型城市）

近日，在新安县南李村镇人才公寓项目建设现场，工人正在砌筑墙体，已经成形的房间内，水电工人正忙着布局走线。

近日，在新安县南李村镇人才公寓项目建设现场，工人正在砌筑墙体，已经成形的房间内，水电工人正忙着布局走线。

南李村镇人才公寓项目建筑面积4043平方米，共有5层。其中，1层为功能区，配备职工餐厅、文体活动中心等基础设施，其余楼层拟建设77套住房。

该项目相关负责人介绍：“项目主体已完工，已完成总工程量的70%。眼下正交叉进行墙体建设和内部装修，预计11月底满足拎包入住条件，进一步改善青年人才居住环境，从社会保障方面提升城市对青年的友好度。”

南李村镇人才公寓项目是《新安县〈中长期青年发展规划〉实施试点工作方案》的重要内容之一。该方案明确，今年12月底前，11个镇完成建设或改建乡镇人才公寓，所有人才公寓均按照拎包入住的标准建设。

去年年底，团中央部署在全国73个区(市、县、旗)开展《中长期青年发展规划(2016—2025年)》实施县级试点工作，新安县为试点之一。

今年年初，新安县委、县政府印发《新安县〈中长期青年发展规划〉实施试点工作方案》，聚焦14周岁至35周岁学习、工作、生活在新安的青少年，围绕规划确定的青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年创业就业、青年社会融入与参与、维护青少年合法权益等十大重点领域，结合新安县情，精准实施一批更加贴合新安青年实际、促进新安青年发展的“青春”品牌项目，努力推动规划在新安落地见效。

“今年以来，共青团新安县委以党史学习教育为抓手，深入实施‘我为青少年办实事’主题活动，开展了一系列服务青年、凝聚青年的‘青’字号活动，青年工作机制更加完善，青年政策体系更加健全，青年急需服务更加贴心，青年建功热情更加高涨，青年担当作为更加彰显。”共青团新安县委书记高苏苏介绍，特别是在青年创业方面，新安县在两个产业集聚区成立创业服务中心，通过免费提供创业平台、一站式服务保障及双重优惠政策等方式，使其成为高科技人才、项目、企业汇聚的专业孵化基地，当前进驻企业63家，成功孵化企业21家。

高苏苏表示，近期，共青团新安县委正在筹建青春会客厅和青年元素主题公园，加强青年友好型城市软环境建设，提升青年人工作生活的体验感、认同感、幸福感。（记者 李冰）