洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新安县围绕十大重点领域实施“青春”品牌项目（建设青年友好型城市）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.13 08:40

　　近日，在新安县南李村镇人才公寓项目建设现场，工人正在砌筑墙体，已经成形的房间内，水电工人正忙着布局走线。

　　南李村镇人才公寓项目建筑面积4043平方米，共有5层。其中，1层为功能区，配备职工餐厅、文体活动中心等基础设施，其余楼层拟建设77套住房。

　　该项目相关负责人介绍：“项目主体已完工，已完成总工程量的70%。眼下正交叉进行墙体建设和内部装修，预计11月底满足拎包入住条件，进一步改善青年人才居住环境，从社会保障方面提升城市对青年的友好度。”

　　南李村镇人才公寓项目是《新安县〈中长期青年发展规划〉实施试点工作方案》的重要内容之一。该方案明确，今年12月底前，11个镇完成建设或改建乡镇人才公寓，所有人才公寓均按照拎包入住的标准建设。

　　去年年底，团中央部署在全国73个区(市、县、旗)开展《中长期青年发展规划(2016—2025年)》实施县级试点工作，新安县为试点之一。

　　今年年初，新安县委、县政府印发《新安县〈中长期青年发展规划〉实施试点工作方案》，聚焦14周岁至35周岁学习、工作、生活在新安的青少年，围绕规划确定的青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年创业就业、青年社会融入与参与、维护青少年合法权益等十大重点领域，结合新安县情，精准实施一批更加贴合新安青年实际、促进新安青年发展的“青春”品牌项目，努力推动规划在新安落地见效。

　　“今年以来，共青团新安县委以党史学习教育为抓手，深入实施‘我为青少年办实事’主题活动，开展了一系列服务青年、凝聚青年的‘青’字号活动，青年工作机制更加完善，青年政策体系更加健全，青年急需服务更加贴心，青年建功热情更加高涨，青年担当作为更加彰显。”共青团新安县委书记高苏苏介绍，特别是在青年创业方面，新安县在两个产业集聚区成立创业服务中心，通过免费提供创业平台、一站式服务保障及双重优惠政策等方式，使其成为高科技人才、项目、企业汇聚的专业孵化基地，当前进驻企业63家，成功孵化企业21家。

　　高苏苏表示，近期，共青团新安县委正在筹建青春会客厅和青年元素主题公园，加强青年友好型城市软环境建设，提升青年人工作生活的体验感、认同感、幸福感。（记者 李冰）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 阵雨！中雨！大雨！暴雨！洛阳下周天...
  • 老校场，新园区！洛阳老城又一文创项...
  • 洛阳全力推进个人住房公积金转商业贴...
  • 来了！洛阳打造一批特色双拥主题公园...
  • 万基控股集团石墨制品公司：实施环保...
  • “马派”曲剧后继有人！马骐大师弟子...
  • 鲍珊菊、郭裕芳包揽一金一银 乔玉磊登...
  • 本周洛阳局部地区有阵雨，周末气温有...
  • 洛阳加快青年文物考古人才选拔培养 ...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳飞行教师：开得了...
    百岁老人孙志安：村里...
    “病毒捕手”齐存森（...
    持续创新 电力设备畅...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    望秋色

    扁豆花儿开

    桂花飘香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605