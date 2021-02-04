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洛阳高速公路建设硕果累累 多个新项目紧锣密鼓推进（未来五年 你我展望）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.15 08:18

　　近年，我市贯彻新发展理念，着力构建现代化高质量综合立体交通网络，其中，高速公路是重要一环——形成“三纵三横三环”的高速路网布局，为我市向交通枢纽城市迈进提供坚实的交通保障。

　　市交通运输局最新统计资料显示，目前，我市高速公路通车里程501公里，在建和谋划的高速公路共13条601公里。当前，连霍、盐洛、宁洛、二广、洛栾在我市境内纵横交错，正发挥着重要作用；去年，尧栾西高速尧栾段、济洛西高速建成通车，为我市高速公路网再添“能量”。

　　在取得一系列成果的基础上，我市持续推进高速公路建设。目前，我市在建的高速公路项目有济新高速、二广高速洛阳城区段改扩建工程、郑西高速栾川至双龙段、新安至伊川高速、栾川至卢氏高速、渑淅高速渑池至洛宁段，总长约230公里。

　　新规划高速公路项目有2个，总长约96公里。郑州至洛阳高速公路项目已报省发改委评审，初步设计正在编制，土地预审已完成；沁阳至伊川高速公路项目前期工作正在有序推进，路线方案已初步确定，正在进行修改完善。

　　市交通运输局相关负责人表示，按照相关规划，未来，以洛阳为中心，将形成通达洛阳都市圈所有县(市)的“1小时交通圈”、覆盖中原城市群核心发展区城市的“2小时交通圈”、连通中原城市群所有地级城市的“3小时交通圈”，高速公路在其中将担起重任。眼下，我市正抓住省高速公路“13445”工程契机，积极谋划实施更多高速公路项目，力争到2025年全市高速公路通车里程突破1000公里，为“建强副中心、形成增长极”注入更多动力。(记者 赵硕)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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