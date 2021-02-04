坚持“项目为王” 破瓶颈优服务 全力以赴加快重大交通项目建设

9日、12日，市委常委、常务副市长王琰君带队分别到伊滨区、宜阳县、洛宁县、新安县、孟津区、偃师区调研部分重大交通项目建设工作。

9日、12日，市委常委、常务副市长王琰君带队分别到伊滨区、宜阳县、洛宁县、新安县、孟津区、偃师区调研部分重大交通项目建设工作。

王琰君先后到二广高速洛阳城区段改扩建工程、西韩立交工程、开元大道西延工程、S319安虎线宜阳至洛宁段改建工程、宜阳县前进大桥改扩建工程、新伊高速灵山互通、310国道二期工程、沿黄快速公路、新310国道东延、310国道洛河大桥加宽工程等项目现场，详细了解项目进展情况及目前存在的问题，要求各单位在确保安全质量的前提下加快项目进度，确保项目早建成、早投用、早惠民。

王琰君强调，各县区、各部门要树牢“项目为王”理念，坚定不移抓重大项目、扩有效投资、促健康发展。要敢于担当攻坚克难，紧盯目标任务，紧扣时间节点，倒排工期、挂图作战，采取有力措施，全力以赴加快项目建设进度。二广高速洛阳城区段改扩建工程今年9月底前完成主线路面铺油、防护栏拆除等工作，7座路改桥及绿化工程今年10月底前全部完工；西韩立交上跨二广高速段今年10月底前建成，所有匝道口12月底前全部完工；开元大道西延工程要加快设计、土地等前期手续办理，确保今年10月底前开工；确保新伊高速明年10月10日全线通车，310国道洛河大桥、伊河特大桥加宽工程明年汛期前建成通车。要强化服务意识，密切配合、通力协作，有力破解项目建设中遇到的难题，确保项目建设快速有效推进，为洛阳打造枢纽城市、发展枢纽经济注入强劲动力。(记者 李东慧 李迎博)