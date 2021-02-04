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扎实做好地质灾害防范和灾后重建 推动交通重点项目建设提速提效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.10 08:22

　　8日，在收听收看全省交通基础设施灾后重建暨交通运输重点项目建设推进会后，我市立即召开会议，对做好相关工作进行再安排再部署。

　　市委常委、常务副市长王琰君强调，要按照“四个必须”要求做好地质灾害防范，临水临坡临崖区域、前房后窑的群众必须撤离；尾矿库、淤地坝200米范围内的群众必须撤离；市县两级自然资源、应急管理、住建和交通部门必须和镇、村干部一起下沉到地质灾害点和防范重点部位，24小时驻点值守；雨季过后，群众返回房屋前，必须由市县两级住建部门完成安全鉴定、确认无风险后再准予返回。要扎实做好灾后重建工作，再次核查受灾底数，确保不漏一户、不漏一处；对倒房重建、水毁水利和交通工程，要按照“统一规划编制、统一队伍组织、统一招标建设、统一质量监管”要求，落实属地责任和牵头行业监管责任，抢时间、抓进度、重质量、保安全，确保水利、交通设施9月底前抢修到位，省道和重要路桥12月底前抢修结束，难度较大的重大水毁桥梁等明年6月底前全面完成重建，倒房重建工程10月底前完工具备入住条件；要坚持资金围着项目走，及时足额拨付资金，确保灾后重建项目顺利推进，实现安全运行。要集中力量抓好交通重点项目建设，倒排工期、集中攻坚，做好要素保障，优化建设环境，确保二广高速城区段加宽、栾川至双龙高速10月底前通车，310国道新安段、栾川和嵩县战备公路10月底前完工，沁伊高速9月底前开工。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利]
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