阵雨频繁 注意适时增添衣服

预计洛阳今天多云，局地有阵雨，偏东风2级到3级，气温19℃到29℃。

晴好的日子，天气还有些热。最新天气预报显示，阵雨又要来了，从昨天夜里开始，阵雨的范围将逐步扩大。

河南省气象服务中心预计，昨天夜里到今天白天：我省西部、北部局部有阵雨、雷阵雨。16日，我省西部、北部部分地区有阵雨、雷阵雨，局部有中雨或大雨。17日，我省北部、中西部大部分地区有阵雨、雷阵雨，局部有中雨。

一层秋雨一层凉。河南省气象服务中心提醒，从今天开始，我省中西部、西北部最高气温略有下降，全省其他地区气温变化不大。18日(周六)至19日(周日)，全省有较为明显的降水天气过程，气温将明显下降。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受副热带高压边缘气流影响，预计今天多云，局地有阵雨，偏东风2级到3级，气温19℃到29℃；明天，多云到阴天，部分地区有阵雨，偏东风2级到3级，气温17℃到28℃。

在初秋时节，出门前一定要了解天气预报，不能只看最高气温，还要看最低气温。如果两者相差10℃以上，就要备件衣服适时增添了。

初秋时节，可以采用“洋葱式”多层穿衣法，便于根据气温的变化随时增减。衣服要一层比一层短，营造出层层叠叠的效果，保暖且不显得臃肿。（ 记者 张喜逢 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）