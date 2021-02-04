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栾川县因地制宜推动乡村旅游高质量发展 助力乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.15 08:28

　　初秋时节，走进栾川县陶湾镇协心村，青山层层环绕，伊河蜿蜒而过，豫西特色民宿散落山间。

　　地处豫西伏牛深山区的协心村曾经是个贫困村，几乎没有什么致富产业。近年，当地依托独特的山水资源、田园风光，治理河道、种植花草，建设登山步道、漂流设施，大力发展乡村旅游。如今，这里已经发展成为一个可供游客旅游、休闲、健身的“度假村”。

　　协心村的美丽蝶变，是栾川县乡村旅游如火如荼发展的一个缩影。近年，该县大力实施“生态立县、旅游富县、产业强县”战略，将发挥生态优势、发展乡村旅游作为践行县域治理“三起来”的有效抓手，因地制宜开发乡村旅游产品，推动乡村旅游提质增效，以乡村旅游高质量发展助力乡村振兴。

　　抓理念创新引领乡村旅游。践行“绿水青山就是金山银山”理念，建立生态旅游保护与开发衔接工作体制机制，科学确定旅游资源、旅游生态、旅游经济发展容量，开展全域绿化、全域水系建设、全域生态修复和景观廊道打造，以乡村旅游促进农村一二三产融合发展，着力推动“美丽资源”变身“美丽产业”。

　　抓环境营造提升乡村旅游。以5A景区标准优化县城空间布局，突出风格设计、功能完善、配套协调，实施伊河水系和城市景观提升工程，建设山地公园、街心游园、休闲步道、特色街区，依托自然山水、景观风貌、历史文化，做好保护和活化文章，以景区周边、主要道路沿线为重点改造提升建筑风貌，打造宜业、宜居、宜乐、宜游环境。

　　抓业态融合增效乡村旅游。按照“全域+旅游”“百业+文旅”思路，打造以游“奇景栾川”、品“栾川味道”、住“栾川山居”、购“栾川印象”、讲“栾川故事”为支撑的全域旅游产业链条，充分挖掘乡村人文、历史、生态资源等潜质，培育冰雪体验、温泉度假、森林康养、红色教育等多元业态。

　　抓品牌打造放大乡村旅游。坚持全域旅游特色营销思路，策划“高速免费”“奇景栾川避暑券”“老家河南、栾川过年”等活动，开展“决不让游客在栾川受委屈”服务示范活动，组建文化旅游执法大队、旅游巡回法庭，全面提升游客游览舒适度、满意度，不断扩大“奇景栾川·自然不同”品牌影响力。

　　下一步，栾川县将全面贯彻落实全市乡村振兴工作会议精神，把产业发展作为核心，把农民增收作为关键，继续发挥生态优势，因地制宜发展乡村旅游，延长旅游产业链条，拓宽群众增收渠道，让伊水栾山成为栾川人民的“金山银山”。（记者 戚帅华 通讯员 侯豫炯）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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