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“万人助万企”激活发展活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.15 08:26

　　“开工投产至今，遇到资金问题还是第一次，真没想到政府这么快帮我们解决了难题！”近日，孟津区万众吉利热电有限公司总经理李钧阳说起资金问题，连连感叹。

　　受疫情等多重因素影响，万众吉利热电有限公司原定购买天然气的资金不能及时到位，影响到了下一步的目标生产。孟津区相关负责人到企业走访调研了解到此事后，立即召集助企办、发改委和金融机构相关负责人到企业现场办公，将此事列入“万人助万企”台账清单。很快，洛阳一家银行为该企业授信2亿元，且审批快、年息低、周期长。目前，企业已恢复生产。

　　开展“万人助万企”活动是省委、省政府作出的重要决策，是立足河南省情、着力盘活存量的“点穴之招”，对推动发展具有“一子落、全盘活”的作用。

　　自今年7月我市开展“万人助万企”活动以来，按照《河南省“万人助万企”活动洛阳市工作方案》，我市围绕5大领域出台27条工作措施，重点解决14类问题，为企业纾困解难。如今，全市上下牢固树立“服务企业就是服务工作大局”和“项目为王”理念，助企、惠企的理念已深入人心。

　　格力电器(洛阳)有限公司由于近期扩大经营需要，加之夏季生产高峰期及持续高温引发的高负荷影响，承担格力及周边企业用电的10千伏线路压力倍增。宜阳县助企工作组综合考虑负荷趋势、线路设备运行、设备承载力等因素，增设专线让企业生产享受盛夏“直通电”，为生产旺季添足动力。

　　中国一拖集团有限公司反映许昌市3家产业链供应商受到限电影响，无法正常生产供货。市工信局接到企业反映问题后，立即向省工作组报告，并向许昌市发函。在省工作组的统筹协调下，许昌市合理调配生产用电，有效破解了大型企业跨地域产业链供应难题。

　　据市“万人助万企”活动领导小组办公室统计，截至目前，全市共收集企业反映问题3810个，已办结2336个，问题办结率达61.3%，“万人助万企”活动取得初步成效。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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