取消诊所设置审批 洛阳发布32项优化营商环境举措

记者近日从市发改委获悉，《洛阳市进一步优化营商环境更好服务市场主体若干措施》(简称《若干措施》)正式印发。我市将通过六大类32项具体举措，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境。

记者近日从市发改委获悉，《洛阳市进一步优化营商环境更好服务市场主体若干措施》(简称《若干措施》)正式印发。我市将通过六大类32项具体举措，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境。

营商环境的持续优化，将给市民生活带来哪些便利？记者梳理了一些与民生相关的具体举措。

取消诊所设置审批，全面取消二手车限迁规定

开诊所手续将更加便捷。《若干措施》提出，我市将进一步降低市场准入门槛。在全市推进诊所备案制改革，取消诊所设置审批，推行诊所执业由许可管理改为备案管理。

在外地买的二手车，如何在洛阳本地落户？《若干措施》指出，要优化机动车管理措施。我市将严格落实全面取消二手车限迁规定，进一步简化二手车经销企业购入机动车交易登记手续；推行机动车销售企业快捷代办登记，建设机动车登记服务站，开展查验、审核、登记工作，实现“一站办、快捷办”。

便利店符合哪些条件才能制售热食类食品？《若干措施》提出，我市将在食品制售审批领域进行改革试点。在确保食品安全的前提下，对只进行热食类制售(不含冷食类制售、裱花蛋糕等)的连锁便利店，不设置食品处理区面积等方面的审批要求。

优化部分行业从业条件，促进更多灵活就业人员稳定就业

在进一步降低就业创业门槛方面，我市将优化部分行业从业条件。例如，《若干措施》指出，全面取消除道路危险货物运输以外的道路货物运输驾驶员从业资格考试，将相关考试培训内容纳入相应等级机动车驾驶证培训，驾驶员凭培训结业证书和机动车驾驶证申领道路货物运输驾驶员从业资格证。在我市全面推行用人单位常规入职体检结果互认，减轻求职者负担。

为推进人才流动和灵活就业，我市还将优化人才公共服务，建设流动人员人事档案管理系统，推进流动人员人事档案信息互联，实现“一点存档、多点服务”，提升“互联网+人才服务”水平。

为促进更多灵活就业人员稳定就业，《若干措施》提出，在保障安全卫生、不损害公共利益等条件下，合理设定流动摊贩经营场所和经营时间，实现流动摊点设置规范、整洁有序。