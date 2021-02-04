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洛阳加快青年文物考古人才选拔培养　首批确定125名候选人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.12 15:34
考古现场

　　12日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，该局研究制定专项方案，将重点加强对青年文物考古专家的选拔培养。

　　按照方案，首批确定的125名青年专家培养对象候选人，全部为年龄在40岁以下、具有本科以上学历的专业技术人员。培养对象须参与具体的科研课题和科研项目，围绕课题和项目有目的、有针对性地加强学习和研究。

　　洛阳市文物局相关负责人透露，在人员选拔中重点向工作一线倾斜。因此，培养对象要积极参与重大建设项目，结合本人研究课题和方向，深入文物钻探、考古发掘工地、文物修复现场实习不少于半年；如果是博物馆等开放型单位的专业技术人员，须从事讲解工作不少于半年。对重点培养对象，洛阳市文物局每年将拿出一定的科研经费为其出版专著或论文集，并在职称晋升、提拔任用、评优评先方面对其优先考虑，优先推荐其进入我市相关行业专家库。

　　围绕省委提出的“实施文旅文创融合战略”，洛阳市文物局还制定了实施十大重点研究课题工作方案。十大课题紧紧围绕黄河流域视野下的河洛文化、早期中国暨夏文化、人类起源形成发展、古洛阳历史地理环境与交通地位、丝绸之路、客家文化、石窟寺、洛阳古代都城、洛阳地区古代陵寝制度研究等洛阳特色“文化符号”展开深入研究，成立课题组，指定专家担任课题组长。凡洛阳市文博系统在职职工不受单位和岗位性质的限制，本着自愿原则，均可根据自己的兴趣、专业特长选报课题。课题组组长根据课题需要，综合考虑申报者的专业、学历等条件确定课题组成员。

　　上述负责人表示，当前洛阳正着力建设青年友好型城市，制定专项方案旨在激励年轻人干事创业精气神，培养出一批能独立承担研究课题的青年人才。为了扩大人才选拔范围，课题组还可以根据需要聘请科研院所、大中专院校本领域内的专家、学者及社会人士参与课题研究。洛阳市文物局将为每个课题组提供一定的课题经费，为课题研究成果的发表、推广和转化应用提供支持。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 李胜军)
[ 责任编辑：马佳佳]
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