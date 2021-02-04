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夫妻间、父母与子女间，车辆“过户”政策有所不同
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2021.09.10 17:37

　　读者提问：

　　近日，有读者咨询，想把自己名下的机动车过户给父亲，办理方式是否和夫妻之间机动车过户一样，直接到车管部门申请办理？办理后，车辆是否需要重新选号？

　　跑腿经历

　　洛报融媒记者从洛阳市交警部门了解到，夫妻之间将机动车所有人变更为对方，这项业务的正确叫法不是“夫妻间机动车过户”，而是“机动车共同所有人姓名变更”。

　　办理这项业务时，夫妻双方应本人携带机动车登记证书、机动车行驶证、夫妻双方结婚证、户口本、身份证，到市车管所办理。因此项业务需要变更车辆行驶证上所有人的姓名，所以需要重新采集车辆照片，因此要把车开去照相。此外，夫妻办理机动车共同所有人姓名变更后，可重新选号，也可以使用原机动车号牌。

　　其他亲属关系之间，可以通过交易的方式进行机动车转移登记，办理方式和二手车过户相同，需要取得二手车交易发票；也可以通过赠予、继承等非交易的方式进行机动车转移登记，需要到公证处对赠予、继承的行为进行公正，并取得公证书。

　　在办理这种机动车转移登记业务时，新的机动车所有人需携带身份证明、机动车行驶证、机动车登记证书、二手车交易发票或公证书，到二手车市场交验机动车，办理转移登记手续。值得一提的是，通过这种方式进行亲属之间机动车转移登记，需重新选号，不能使用原号牌号码。(洛报融媒记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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