“君河湾之约”文明创建我答题竞答活动掀热潮

“您答题了吗？”“答了！”为进一步提升文明城市创建水平，引导全市广大党员群众参与文明城市创建，8日，洛阳市文明办(创建办)推出了“君河湾之约”文明创建我答题竞答活动。不到两天时间，参与活动的市民已有近10万人次，展示了市民对文明城市创建的充分支持和积极参与。

“您答题了吗？”“答了！”为进一步提升文明城市创建水平，引导全市广大党员群众参与文明城市创建，8日，洛阳市文明办(创建办)推出了“君河湾之约”文明创建我答题竞答活动。不到两天时间，参与活动的市民已有近10万人次，展示了市民对文明城市创建的充分支持和积极参与。

“昨天刚从儿子朋友圈了解到创建答卷的活动，城市文明有序，我们可是受益者，一定要积极参与。”家住涧西区西城美苑小区的魏女士说。

“洛阳现在街道更干净了，交通更文明……这些都是创建的成果。”家住西工区天成一品小区的胡女士说。

此次活动通过文明创建知识有奖竞答的方式，不仅调动了市民参与活动的积极性，还让文明创建更加深入人心。

洛阳市交通局创建办主任尤继平说：“创建答题形式很新颖，我们在家里打起擂台，一人一题，既活跃了家庭氛围，又加深了相关知识的印象。”

新安县文明实践中心工作人员武文馨表示，文明城市创建与我们的生活息息相关，说文明话，办文明事，做文明人，努力为创建贡献自己的力量。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 陈志强 文/图）