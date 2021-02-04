比比谁是学霸（鬼谷子和他的徒弟们 中）

两千多年前，鬼谷先生隐居在云梦山的云梦洞中，创办了“鬼谷军校”。东周风云人物苏秦、张仪、孙膑、庞涓，都是从“鬼谷军校”毕业的。

云梦山上云梦洞

上篇说到，东周时期有一位神一般的“麻辣教师”，名唤鬼谷子。鬼谷子故里就在汝阳县云梦山麓。

两千多年前，鬼谷先生隐居在云梦山的云梦洞中，创办了“鬼谷军校”。东周风云人物苏秦、张仪、孙膑、庞涓，都是从“鬼谷军校”毕业的。

鬼谷子善于揣摩人心，通晓纵横之术，不但是了不起的军事家，也是伟大的教育家。

他教学注重实践、讲究实用，门下弟子皆是时代的弄潮儿，乘风破浪，笑傲江湖。

英雄不问出处

鬼谷子收徒，不问出身，只要聪明好学、有理想有抱负，他便为其提供求学的机会。

《史记》中记载，洛阳人苏秦曾跟着鬼谷子学习纵横之术。

苏秦穷得叮当响，没钱没势没后台，连份像样的礼物都送不起，鬼谷子照样精心教导。

纵横之术，说好听点儿叫谋略战术，说难听点儿叫阴谋诡计。

战国时期诸侯争霸，天下大乱，这对在王城洛阳的周天子来说是坏事，但对想大干一票的野心家来说是好事。

为了增强实力，赢得筹码，各国诸侯争相招募人才。苏秦把握时机，积极应聘，凭借过人的谋略，终成一代纵横家，名扬四海。

苏秦咸鱼翻身

话说苏秦从“鬼谷军校”毕业后，本想为洛阳城里的周显王效劳，可周显王没搭理他。他又去秦国拜见秦惠王，秦惠王也没给他好脸色。

找不到工作，这就尴尬了。苏秦四处混饭吃，父母嫌丢脸，不认他这个儿子；亲友生怕他借钱，避之唯恐不及。

苏秦痛定思痛，反复温习鬼谷子教他的学习要点，发愤图强。熬夜读书打盹儿，他便用锥子猛刺大腿提神——成语“悬梁刺股”的“刺股”便由此而来。

再度出山的苏秦，信心满满，所向披靡。他转换策略，游说六国诸侯；口若悬河，分析天下形势，直说得六国国君点头如捣蒜，齐、楚、燕、韩、赵、魏达成合纵联盟，联手抗击强秦。秦国吓得十五年不敢出函谷关。

苏秦被任命为从约长(联盟长)，担任六国国相，佩戴六国相印，衣锦还乡。

周显王听说苏秦发达了，派人清扫道路，犒劳这个优秀洛阳人。

苏秦的父母站在路口迎候他。他的嫂子则毕恭毕敬地匍匐在地，大气儿都不敢出。

苏秦由此深切感受到世态炎凉、人情冷暖，感慨不已：我能出人头地、证明自己，真得感谢鬼谷先生啊！

比比谁是学霸

乱世出英雄。东周时期礼崩乐坏，黑暗与光明并存。鬼谷子以天下为棋局，教弟子们玩转乾坤、生死博弈，主动出击，适应现实。

东周大教育家孔子以德服人，在陈绝粮，徒弟们满腹牢骚，孔子抓住机会搞素质教育，让弟子们把饥饿当磨炼。

鬼谷子则以“计”服人。他的弟子们处世游刃有余，不愁找工作，享受高薪高福利。

苏秦如此，张仪亦然。

张仪是苏秦的同门师弟，思想敏锐，见识过人，三寸之舌胜过百万雄师。《史记》里说，他是“鬼谷军校”的学霸，连苏秦都自认比不上他。

苏秦担心秦国破坏自己的联盟计划，设计拉张仪下水。张仪毕业后来投靠他，他不理不睬，还当众羞辱老同学。

张仪羞愤难当，投奔秦国，顺利博得秦惠王的信任，被封为秦国国相。

苏秦这才亮出底牌：是他暗中派人资助张仪去秦国，帮其约见秦惠王的——当初他故意激怒张仪，其实是为了师弟好。

张仪假装恍然大悟，笑着打哈哈：原来苏师兄别有一番苦心啊！放心吧，我会配合师兄，不让秦国攻打您效力的诸侯国。

其实，苏秦没那么厚道，张仪也没那么天真。

张仪以秦国土地、美女为诱饵，游说楚国和齐国断交，改与秦国建交。楚怀王头脑简单，高兴地答应了，由抗秦派转为亲秦派。

齐国很生气，也和秦国建立了战略合作关系。

然后秦国突然变卦，不按“合同”给楚国报酬。

楚怀王这才明白被骗了，怒而发兵攻打秦国。结果，楚国被秦、齐联军打得落花流水，被迫割地道歉，赔了夫人又折兵。

张仪就这样以连横之术逐步瓦解了合纵联盟。

按理说，同门师兄弟共同进步，皆大欢喜，可惜现实没那么简单。

天才的另一面是魔鬼。鬼谷子的“魔鬼教育”，纵然让弟子们获得了事业上的成功，却也让他们为了赢不择手段，乃至同门相残。

为何这么说呢？请看下期。（记者 张丽娜 文/图）