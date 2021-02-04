宝塔光辉，映照未来。延安精神跨越时空、生生不息，激励着一代又一代河洛儿女奋勇前行。

精神要义

习近平总书记指出，老一辈革命家和老一代共产党人在延安时期留下的优良传统和作风，培育形成的以坚定正确的政治方向、解放思想实事求是的思想路线、全心全意为人民服务的根本宗旨、自力更生艰苦奋斗的创业精神为主要内容的延安精神，是我们党的宝贵精神财富。

宝塔光辉，映照未来。延安精神跨越时空、生生不息，激励着一代又一代河洛儿女奋勇前行。

他们铁心跟党走——

1938年春，中共中央决定在洛阳建立八路军办事处，考虑一旦豫西沦陷，可以在桐柏山、伏牛山及豫皖地区建立根据地开展游击战争。当年10月，中共中央选派军委统战部负责人刘向三率领50余名工作人员，从延安来到洛阳。

从1938年诞生到1942年全体工作人员撤离，短短几年时间里，八路军驻洛办事处承担着八路军总部与延安、延安与华北华中根据地的人员、情报、物资输送的重要任务，成为抗战路线上的坚强“枢纽”。

如今，八路军驻洛办事处纪念馆已成为备受青睐的“红色打卡地”，无数观众循着老一辈共产党人的足迹，探寻延安精神在这里的传承发扬。

他们倾心为人民——

去年2月，市第一人民医院接到筹建及运行管理全市发热患者医学观察定点医院的指示。身为该院内科党支部书记、呼吸与危重症医学科副主任，正在值班的昝国欣没有丝毫犹豫，毅然投身于这场没有硝烟的战争。在定点医院内，昝国欣担任医疗救治组组长，每天坚守在抗击新冠肺炎疫情第一线，接诊患者约200人次，2名确诊患者转入定点医院治疗。

从7月至今，我市接连遭遇强降雨天气，全市党员干部冲锋在前，一起筑牢防汛救灾的“红色堤坝”：大雨倾盆，伊滨区寇店镇青年党员马炎伟、武海滨冒着生命危险，拿起钢钎跳入齐腰深的水里，奋力撬开水库泄洪口；大雨过后，偃师区府店镇柏峪村党员带头清理山石，及时疏通进村的主干道……

他们克难勇登攀——

在中国船舶七二五所，第八研究室生产党支部书记、设备车间主任刘希林正和他的团队一起，在载人深潜研发的道路上奋力探索。他们曾历时两年多，攻克载人舱孔座焊接技术难题，顺利完成载人舱的焊接加工等课题任务书规定的全部任务；又历时五个多月攻坚，完成了正常需要2年至3年才能完成的200余组试验研究，最终圆满完成了载人球舱赤道焊缝的焊接任务，助力“奋斗者”号载人潜水器成功挑战万米深海。

在麦斯克电子材料股份有限公司，该公司生产部单晶区班长王东海从一名退伍军人逐渐成长为技术能手。多年来，他扎根生产一线，潜心研究，兢兢业业，坚守在单晶炉旁，不仅拉制出了一根根单晶硅棒，也成就了自己的匠心。不久前，他被授予“河南省优秀共产党员”称号。

在河洛大地，像他们这样的共产党员还有很多。在新的奋斗历程中，我们要继续以延安精神来补足“精气神”，涵养初心、历练灵魂，创造属于我们这个时代的洛阳新辉煌。（记者 智慧 见习记者 梁笑宇）