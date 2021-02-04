驾考恢复后，洛阳驾管部门推出多项便民举措

3日，洛阳市将全面恢复驾驶人考试业务，为解决此前驾考业务暂停造成的考生积压等问题，洛阳市交警支队驾管所推出增加考试场次、延时服务等多项便民举措。

3日，洛阳市将全面恢复驾驶人考试业务，为解决此前驾考业务暂停造成的考生积压等问题，洛阳市交警支队驾管所推出增加考试场次、延时服务等多项便民举措。

市交警支队相关负责人说，3日起，洛阳市城市区及各县、区共计33个机动车驾驶人考场(10个科目一考场、12个科目二考场、6个科目三道路驾驶技能考场、5个科目三安全文明常识考场)，在严格遵守疫情防控政策要求前提下，恢复驾驶人考试业务。

因汛情和疫情影响，从7月下旬开始，我市驾驶人考试业务暂停。“为解决考生积压等问题，我们将在全部考场、全科目类型、全工作时段，采取业务受理期间增加中午服务时段、当日业务不完结延长服务时间、周末节假日增加热点科目考试场次的工作模式，全力为群众办理业务提供帮助。”市交警支队相关负责人说。

据了解，我市计划在八大类(小型车驾驶证初次申领考试、大中型驾驶证增准驾车型考试、摩托车驾驶证增准驾车型考试、军队驾驶证换发地方驾驶证考试、外籍驾驶证换发国内驾驶证考试、驾驶证实习期满换证考试、驾驶证满分教育考试、驾驶证注销可恢复考试)、全部科目类型的考试业务中，每周投入考试计划15000人次以上。

因驾考业务暂停，部分考生遇到了预约后无法参加考试、驾驶证学习证明过期前未能及时完成考试等问题。针对这些特殊情况，市交警部门也出台了相应的解决办法。

●第一类特殊情况：7月20日至9月3日期间，已预约成功但未参加考试的考生

目前，市交警部门已通过大数据比对，完成了为全市此类28331名考生统一取消考试预约的工作。此类考生被取消考试的不计入考试次数，已缴纳的考试费用可累计下次考试使用。

●第二类特殊情况：驾驶证学习证明在7月20日至9月3日期间已经到期，受此次疫情、汛情影响未能及时完成考试的考生

驾驶证学习证明在7月20日至8月20日期间已到期的考生，有效期已被统一延长至今年10月底，市交警部门已通过交管12123平台发送延期通知的短信至考生手机，个别未收到通知的考生，可持本人有效身份证件，至市交警支队驾管所预约科(地址：开元大道与经五路交叉口南一拖里科汽车公司院内，联系电话：65505303)进行登记补录。

驾驶证学习证明在8月21日至9月3日期间到期的考生，市交警部门已通过大数据库进行逐条比对登记，正在与省交警总队积极协调，采取主动措施帮助考生延长有效期限。考生可由本人持有效身份证件前往市交警支队驾管所预约科进行核实登记，驾管部门在核实后，将统一上报省总队予以延期处理。

●第三类特殊情况：驾驶证学习驾驶证明在9月3日至9月30日之间即将到期的考生

此类考生可本人持有效身份证件，前往市交警支队驾管所预约科，完善核实登记流程后，工作人员将尽力帮助解决。

●第四类特殊情况：自9月3日起算，学习驾驶证明有效期已不足6个月的考生

市公安驾管部门已于8月30日投放考试预约计划时，在“交管12123”APP中将“绿色通道”预约计划扩大至7月20日之前的3倍以上。“绿色通道”只面向学习驾驶证明有效期已不足6个月的考生开放，周均投放量在1200人次以上，可全面满足此类考生的优先预约需要。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)