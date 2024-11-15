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洛阳市委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.16 08:25
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市委常委会召开会议
江凌主持 张玉杰出席 孙延文列席

　　昨日，市委常委会召开会议，深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，研究巡视整改、社会工作、新高考首考工作等。

　　市委书记江凌主持会议，张玉杰出席会议，孙延文列席会议。

　　会议强调，要深入学习贯彻中央周边工作会议精神，自觉把洛阳外事工作放到中央对外工作大局中思考谋划，深度参与共建“一带一路”，积极扩大与我国周边国家交往交流，加强经贸、文化、旅游等领域合作，以高质量外事工作更好服务国家总体外交，确保党中央关于周边工作的大政方针在洛阳落地见效。要深入学习领会习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》，坚持以创新引领发展，扎实推动科技创新与产业创新深度融合，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，着力抢占科技竞争和未来发展制高点。

　　会议传达学习了全国巡视工作会议暨二十届中央巡视省(区、市)动员部署会精神，研究中央、省委巡视反馈意见整改工作。会议强调，要深入贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，把做好巡视整改工作作为检验政治能力、做到“两个维护”的重要标尺，全面检视中央、省委巡视反馈意见整改工作进展，进一步压紧压实责任，健全长效整改机制，注重工作连续性，确保整改工作取得扎实成效，推动全面从严治党向纵深发展。

　　会议传达学习了全国、全省社会工作部长会议精神，审议《洛阳市社区工作者管理办法》，研究全市社会工作。会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设工作，善于利用志愿服务组织和互联网提升社会动员能力，扎实推进党建引领基层高效能治理，抓好社会矛盾风险前端防范化解，不断提升社区服务质效，打造共建共治共享的社会治理格局。

　　会议研究了新高考首考工作。会议指出，深化高考综合改革事关国家科学选拔人才，事关千家万户切身利益，事关社会大局和谐稳定。要深入学习贯彻习近平总书记关于教育改革的重要论述，把做好新高考首考工作摆在突出位置，加强政策宣传，做好解疑释惑，认真细致做好考试组织、志愿填报服务等工作，全力推动新高考首考平稳落地。要以新高考落地为契机，持续深化教育综合改革，努力办好人民满意的教育。

　　会议对深化土地整治领域突出问题专项整治工作提出要求。

　　会议还研究了其他事项。

　　市委常委王军、祁建峰、王森、潘开名、韩治群、徐超文、陈功出席。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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