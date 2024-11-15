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洛阳华夏历史文明传承创新产业园开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.16 08:27
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洛阳华夏历史文明传承创新产业园开工
江凌宣布项目开工 刘道强、张玉杰致辞

　　洛阳文旅融合发展再添新引擎！昨日，洛阳华夏历史文明传承创新产业园正式开工，标志着项目进入实质性建设阶段。

　　市委书记江凌宣布项目开工，华强方特文化科技集团股份有限公司董事长、总裁刘道强，市长张玉杰出席活动并致辞。

　　张玉杰在致辞时指出，作为华夏文明的重要发祥地和国家历史文化名城，近年来，洛阳市坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的理念，大力发展独具特色的新文旅产业，已成为全国重要的文旅目的地。华强方特集团是世界知名的文化旅游企业，深耕“文化科技+”全产业链生态，探索出了一条文化科技产业规模化、多元化、国际化发展新路。洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目，是洛阳与华强方特集团深化合作的重大标志性成果。要全力推进项目建设，成立专班、倒排工期、挂图作战，保障项目按期竣工投用。要全力保证项目品质，秉持“匠心”精神，坚持“零缺陷”质量目标，将项目打造成经得起时间检验、群众检验、历史检验的优质工程。希望双方以此次项目开工为契机，进一步加强在科技、文旅等各方面的深度合作，共同打造更多精品力作，为传承弘扬振兴中华文明作出积极贡献。

　　刘道强在致辞时指出，洛阳历史文化厚重、区位优势显著，近年来深入实施文旅文创融合战略，推动文旅产业实现快速发展。华强方特集团长期坚持文化与科技融合发展战略，在文化旅游、数字动漫等领域建立起国际知名的中国文化品牌。洛阳华夏历史文明传承创新产业园将中华优秀传统文化、洛阳特色文化、方特动漫IP主题有机结合，创新推出数十个参与互动性强、体验形式新颖的室内外项目，着力打造面向亲子合家欢客群、创新演绎优秀传统文化的高科技体验园区。华强方特集团将全力以赴推动项目建设，科学管理、安全施工，争取项目早日完工运营，为洛阳文旅产业发展增光添彩。

　　洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目位于伊滨区中轴线南端，是洛阳联合华强方特文化科技集团共同打造的文化产业园区。项目总投资约33亿元，深度融合5G、VR、全息投影等前沿技术，突出华夏历史文明、洛阳特色文化、方特动漫文化等三大主题。项目建成后将进一步推动洛阳文旅深度融合发展，有效提升城市能级，成为洛阳新地标、新名片。

　　华强方特文化科技集团股份有限公司董事、执行总裁顿忠杰，副总裁王启程，洛阳市领导潘开名、张汉智出席活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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