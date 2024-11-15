栾川首辆无人驾驶快递车上岗

无须司机驾驶、满载货物也能平稳运行、智能避让行人……近日，一辆科技感与萌态相结合的无人驾驶快递车亮相栾川，引发群众关注。

平稳运行的无人驾驶快递车

无须司机驾驶、满载货物也能平稳运行、智能避让行人……近日，一辆科技感与萌态相结合的无人驾驶快递车亮相栾川，引发群众关注。

昨日一大早，在栾川县快递分拣中心，工作人员扫无人驾驶快递车车身上的二维码，完成开门、装车等操作后，点击手机App发车。随后，无人驾驶快递车就按照预先设定好的目的地和路线，自动驶往各快递站。

该车装载容积为6立方米，设计最大时速为60公里，续航里程为200公里。该快递公司有关负责人介绍，相比人工配送，无人驾驶快递车优势明显，它每次可以运输1000余件快递，目前每天向4个小区配送约3000件快递，配送效率是人工的两到三倍，每天能节省1500元成本。

配送途中，对于超车、拐弯等操作，无人驾驶快递车都能轻松驾驭，稳如老司机。该负责人介绍，车辆采用L4级自动驾驶技术(即高度自动驾驶)，通过雷达对周边事物进行精准定位，有效适应闸机自动抬杆、绿波通行、变道超车、盲区检测等多个自动驾驶场景，实现在特定区域内完全自主行驶。

“去年分拣中心共处理约1500万件快递，处理量占全县的70%。无人驾驶快递车具有速度快、成本低等优势，能够拓展快递配送方式，大大提高配送效率，提升居民消费体验感。”该负责人介绍。

“这是全县首辆无人驾驶快递车。”栾川县工业信息化和商务局有关负责人介绍，下一步，该县将在揽收、分拣、运输等环节应用5G、人工智能等新技术，推动快递业加快数智化转型，提升服务水平。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 郭佳毅 文/图)