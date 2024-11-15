投票！洛阳非遗变身萌系天团，你PICK谁C位出道？

当AI遇上洛阳非遗，画风突然就“萌”了起来！洛阳宫灯化作温婉的提灯少女、洛阳铲变身英气的考古少年、剪纸幻化灵动的巧手姑娘……这场非遗天团选秀，C位到底该给谁？快来PICK你的心动选手，让老祖宗的宝贝们“卷”出新花样！
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当AI遇上洛阳非遗，画风突然就“萌”了起来！
洛阳宫灯化作温婉的提灯少女
洛阳铲变身英气的考古少年
剪纸幻化灵动的巧手姑娘
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这场非遗天团选秀，C位到底该给谁？
快来PICK你的心动选手，让老祖宗的宝贝们“卷”出新花样！
【策划：崔利利】 ⑥
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