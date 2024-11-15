登记结婚还需要户口本吗？洛阳市民政局：5月10日后不需要

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳是否已落实结婚不需要户口本的政策？外地户口想在洛阳办理结婚登记，需要准备哪些材料？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳是否已落实结婚不需要户口本的政策？外地户口想在洛阳办理结婚登记，需要准备哪些材料？

市民政局回复：新修订的《婚姻登记条例》自2025年5月10日起施行。2025年5月10日之前，办理婚姻登记仍按照现行政策法规，申请结婚登记的当事人需提供本人的身份证和户口簿。

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