日前，西工地步行街(4S街区段)试开街，拉开了西工区文商旅促消费系列活动的序幕。

日前，西工地步行街(4S街区段)试开街，拉开了西工区文商旅促消费系列活动的序幕。现场，美轮美奂的街景和形式多样的夜间市集吸引市民游客打卡。崭新的步道、盛开的牡丹、古朴的休闲椅，展示了西工地步行街的新面貌。

此次试开街的西工地步行街(4S街区段)包含解放路与中州路交叉口周边商业街区，分为sport青年运动商业区、super brain超脑智能产业区、short trip西工地文旅区、shopping mall高端商业区，将进一步推动文商旅深度融合，释放区域消费潜力。

据了解，从试开街至5月初，西工区将在王府井百货、大卫天地、西工地步行街周边开展周末音乐会、花漾市集、后备厢市集、星光花海市集、洛YOUNG牡丹集等文商旅促消费系列活动，为市民游客提供消费新体验，实现“引客入西工，留客在西工”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 赵普）