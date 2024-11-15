十二届洛阳市委财经委第十八次会议召开

15日，十二届市委财经委第十八次会议召开，研究支持民营企业融资、商协会组织建设、推动驻洛高校毕业生留洛就业创业等工作。市委书记、市委财经委员会主任江凌主持会议。

十二届市委财经委第十八次会议召开

江凌主持 张玉杰、孙延文参加

15日，十二届市委财经委第十八次会议召开，研究支持民营企业融资、商协会组织建设、推动驻洛高校毕业生留洛就业创业等工作。市委书记、市委财经委员会主任江凌主持会议。

会议强调，要深入学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，认真落实促进民营经济发展的政策措施，以高成长性中小企业为重点，针对企业不同发展阶段融资特点，找准症结、精准施策，下大气力解决好民营企业融资难融资贵问题。要加快建设以信用信息为基础的企业融资增信制度，完善融资担保风险补偿机制，创新推出“知识产权质押贷”“科技贷”“订单贷”等金融产品，为企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务，加快助推民营经济健康发展和民营企业做强做优做大。

会议指出，商协会组织的活跃程度是一个地区市场化水平的重要体现。要坚持从行业和企业需求出发组建商协会，加强商协会组织负责人的选拔和教育培训，着力推动商协会组织规范化建设和可持续发展。要注重发挥商协会作用，积极依托商协会组织开展惠企政策宣传、企业诉求收集、企业间交流合作、企业家培训等活动，努力把商协会建设成为政企沟通的桥梁、促进合作的纽带、服务企业的平台。

会议传达学习了《关于加快构建普通高等学校毕业生高质量就业服务体系的意见》，研究推动洛阳本地高校毕业生留洛就业创业工作。会议强调，要深入贯彻习近平总书记关于就业工作的重要指示精神，把推动更多驻洛高校毕业生留洛就业创业作为招引人才的重要渠道，扩大青年友好型就业岗位供给，完善人才培养与就业联动机制，优化大学生就业服务和创业支持政策，不断提高毕业生对洛阳城市的认同感和归属感，让更多优秀青年人才留在洛阳、扎根洛阳、共创未来。

张玉杰、孙延文等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)