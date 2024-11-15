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从夜间烟火看“留量深耕”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.04.16 08:27
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　　走进天心文化产业园相声茶馆，品盖碗茶、听相声，仿佛穿越到过去的戏园子；漫步西工小街体验民国风情，各种美食太上头，小街天府晚高峰翻台四五次……今年牡丹文化节，洛阳“越夜越City”。

　　夜经济，不仅点亮了城市的夜空，更成为消费增长的推手。数据显示，中国60%的消费发生在夜间。近年来，从流光溢彩的特色街区，到灯火通明的文博场馆，从烟火升腾的夜市，到沉浸感拉满的文旅演艺，夜经济正以多元业态重构洛阳的生活图景，重塑城市的活力。夜经济虽然火了，但要不断为洛阳经济发光发热，还得完成从“流量争夺”到“留量深耕”的转变。

　　为何？因为洛阳作为新文旅“顶流”，特别是牡丹文化节超高人气加持下，缺的不是“流量”，而是“留量”。走文商旅融合发展之路，构建兼顾场景多元、文化特色和社会包容的夜经济发展模式，有助于接住和消化“泼天流量”，扩大文旅消费，同时分流热点景区的承载压力。

　　“留量深耕”，最核心的是消费场景的持续上新。比如，上阳宫布局大唐西市，举行大唐天籁·春风洛城音乐会等活动，融合了宫里蹦唐迪、古风民乐、“上房揭瓦”围炉煮茶等多种场景，可满足游客多种需求。场景越丰富，越能增加游客黏性，使“一次性”旅游流量变为“反复性”消费留量。

　　“留量深耕”，须抓住文化这个灵魂，打造独有的特色品牌。夜经济文化内涵越丰富，越能激发消费者的探索欲望与好奇心。比如，我市推出应天门夜游项目，上新唐宫乐宴演出、3D灯光秀等活动，复原了盛唐夜景，提升了历史文化IP的商业价值，成为洛阳的头号网红打卡地。只有更多游客愿意前来感受文化魅力，夜经济才会有持久的生命力。

　　“留量深耕”，还要瞄准年轻人做文章。00后已成为夜间消费主力，他们注重情绪价值和个性体验，愿意为“快乐”买单，满足了年轻人独特体验需求，他们就会乐于将经历“种草”到社交媒体上，让线上“流量”成功转化为线下“留量”。

　　“留量深耕”追求的是“长期增量”，是一场发生在夜色中的系统变革。呼唤我们多些长期主义，多些政策创新和制度松绑，加快技术创新赋能场景迭代，为多元场景提供包容环境，真正释放“越夜越有含金量”的持久动能。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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