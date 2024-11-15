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河南省安委会明查暗访组解决洛阳群众急难愁盼问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.16 16:35
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　　“洛阳城区道路隧道很多，逃生通道不畅等隐患不容忽视。”近日，河南省安委会第三明查暗访组进驻我市以来，“12350”专线收到了一大批群众举报和意见建议，其中关于“隧道出行安全”的建议引起了明查暗访组关注。

　　“接到举报后，明查暗访组第一时间联系诉求人，详细了解群众反映的具体情况。”明查暗访组有关负责人表示，明查暗访组联合洛阳市安防委办及洛阳市直相关部门，到白马寺释源广场隧道、中州路下穿王城大道隧道、王城大道邙岭隧道、王城大道隋唐园立交隧道等十余个点位实地走访，并组织召开问题协调会，查找安全隐患，寻找破解之策。

　　明查暗访组专家一致认为，洛阳立体交通发达，地铁、立交桥、地下隧道、下穿式涵洞等地下半地下空间，既是交通要道也是城市洼地，特别是随着汛期临近，一旦遇到特大暴雨或重大事故，极易造成交通拥堵，还会带来很大安全隐患。

　　针对群众反映的隧道未设置逃生井和逃生爬梯，明查暗访组协调主管部门联系原建设单位和原设计单位，根据隧道现状，就增设逃生井和逃生爬梯设计改造方案，并按照建设工程项目实施的法定程序要求，快速开展逃生井和逃生爬梯改造施工。

　　该诉求人还反映，各隧道应制定防汛应急预案，在隧道口安装阻拦装置，在极端天气条件下能有效管制。明查暗访组向洛阳市城市管理局及时交办后，有关部门反馈称，目前已编制完成隧道防汛应急预案，组建了防汛应急队伍，配备了应急防汛器材和机械设备。在降雨天气来临时，各隧道安排有值班人员，一旦出现险情将立即启动防汛预案，组织人员、设备奔赴现场处理险情。

　　“群众呼声就是方向，群众满意就是目标。”明查暗访组有关负责人表示，目前已交办安全问题隐患600余条，涉及经营自建房、燃气、消防、文旅、养老院等10余个民生领域。下一步将始终以解决群众“急难愁盼”为切入点，畅通举报渠道，严查问题隐患，采取书面交办、约谈提醒等方式，穿透式倒查履职、全链条监管督导，推动明查暗访查在实处、访出实效，不断筑牢安全防线、擦亮为民底色。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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