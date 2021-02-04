刚刚，洛报融媒记者从洛阳市旅游年票管理办公室(简称市年票办)获悉，今日起，洛阳电子旅游年票恢复线上办理。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市旅游年票管理办公室(简称市年票办)获悉，今日起，洛阳电子旅游年票恢复线上办理。

市年票办相关负责人介绍，此前因新冠肺炎疫情防控工作需要，我市不少旅游年票景区暂停营业，线上购买电子旅游年票的服务因此关闭，“自即日起，电子旅游年票恢复线上办理，市民可按购买流程进行线上操作”。

线上办理流程：首先关注“洛阳旅游”微信公众号，进入“洛阳旅游”公众号后点击右下角“年票指南”，找到菜单列表并点击“年票办理”，客户进行微信注册，进入年票办理页面根据系统提示进行线上办理拍照，二代身份证正反面照片－填写本人手机号码－系统自动审核－提示审核成功后－微信支付－支付成功后发至电子年票(二维码)－客户保存(系统提示有效期)－在年票景区出示电子年票(二维码)可以刷卡入园。

需要提醒的是，电子旅游年票和实体旅游年票一样，在购买5天后才可正常使用，已经在线上申请有电子旅游年票认证的用户，不可再办理实体旅游年票。（洛报融媒记者 王若馨 通讯员 刘岩峰 文/图）