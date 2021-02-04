全力抓好“三项治理”工作 营造安全稳定的生产环境

昨日，在收听收看全省高层建筑消防安全专项整治工作电视电话会议后，我市立即召开会议，对做好高层建筑、彩钢板建筑、九小场所“三项治理”工作提出要求。

昨日，在收听收看全省高层建筑消防安全专项整治工作电视电话会议后，我市立即召开会议，对做好高层建筑、彩钢板建筑、九小场所“三项治理”工作提出要求。

市委常委、常务副市长王琰君在我市会议上指出，各级各部门要提高思想认识，按照省委、省政府“三项治理”工作的部署，由属地政府部门牵头、行业部门配合，立即采取行动，对全市高层建筑、彩钢板建筑、九小场所精准精细地进行全面排查梳理，在一周内排查到位，切实摸清底数，在一个月内彻底整改发现的隐患。

王琰君强调，要严把高层建筑设计、审核、施工、验收等环节关口，不符合消防安全要求的高层建筑一律不允许施工、使用，彻底拆换建筑物外墙的易燃保温材料，严格落实民用高层建筑公共门厅等区域禁止电动车停放、充电等规定，制订高层建筑疏散预案，认真组织相关人员进行演练。要加强九小场所管理，拆除影响火灾逃生的外部防盗窗，完善防火门、防火墙等设施，推广使用独立式感烟报警装置和喷淋设施。市场监管、公安等部门要加大工作力度，对可燃彩钢板的产、供、销全程监管，凡是有人居住的场所和公共活动场所，一律不允许使用可燃彩钢板材料。各级各部门要将责任落实到位，将工作下沉到基层，向细微处延伸，建立台账、加强督导，对工作推进不力、效果不明显的从严问责，全力抓好“三项治理”工作，为我市营造安全稳定的生产环境。(记者 郭秩铭)