神一般的鬼谷子先生（“鬼谷子和他的徒弟们” 上）

若评选古今名师，东周时期的鬼谷子当坐前排。

鬼谷子曾隐居此洞

编者按

过几天就是教师节。在学生心中，老师上知天文下知地理，学识渊博，可亲可敬。

河洛历史上有一位“麻辣教师”，更是神一般的存在，他的学生出将入相，个个都是精英。此人便是赫赫有名的鬼谷子。

若评选古今名师，东周时期的鬼谷子当坐前排。

这位先生是历史上的传奇人物，智慧卓绝，谋略精深，本领高强，通天彻地，与老子、孔子并列亦不逊色。

他一手创办了“鬼谷军校”，被后世尊为“谋圣”，堪称谋略家、纵横家的鼻祖。

鬼谷子故里就在汝阳县云梦村。当地村民讲起鬼谷子的故事，如数家珍。

神秘的山洞

云梦村位于汝阳县城关镇云梦山下，俗称鬼谷村。

村里的小孩，常钻到山上的云梦洞里玩耍。

云梦洞俗称鬼谷洞，洞内幽深崎岖、漆黑神秘。钻过狭窄的洞口，有一块开阔的平地，借着手电筒的光亮，可以看见鬼谷子神像。孩子们喜欢在神像脚下捉迷藏。

据说，两千多年前，鬼谷子曾隐居此洞，收徒授课。人们曾在洞内发现东周青铜戈、汉代陶罐、宋代瓷器等文物。

研究鬼谷子的学者们，在汝阳县召开过鬼谷子古军校遗迹研讨会。他们认为，云梦洞就是“鬼谷军校”的校址。

洛阳文物专家王支援说，汝阳县位于北汝河畔，古称“伊阳”。《河南通志》《伊阳县志》等古籍文献记载，鬼谷子曾在此地的山洞中隐居修行，洞口有瀑布，洞外有清溪。

云梦洞旁的山壁上，镶嵌着一块石碑。碑文说，旧时这一带有十二景：石羊把门、青龙引路、七音石钟、三桥八潭、宝塔顶天、兵书悬空、宝剑带风、白猿窃书、宝龟顶灯、孙庞斗智……

古往今来，来此膜拜先贤、探幽寻隐者络绎不绝。