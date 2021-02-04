陆浑水库、前坪水库继续泄洪！请远离河道周边区域【视频】

记者从河南省陆浑水库管理局获悉，9月1日8时最新数据显示，目前水库水位318.08米，较8月31日水位有所下降，水库入库流量437立方米每秒，总来水量2.045亿立方米，水库运行平稳。

记者从河南省陆浑水库管理局获悉，9月1日8时最新数据显示，目前水库水位318.08米，较8月31日水位有所下降，水库入库流量437立方米每秒，总来水量2.045亿立方米，水库运行平稳。

前坪水库

“不要停车，赶紧离开大桥！”8月31日17时许，洛报融媒记者途经位于嵩县的陆浑大桥时，被当地工作人员“驱赶”。

陆浑大桥位于陆浑水库附近，8月30日13时起陆浑水库开闸泄洪。洛报融媒记者看到，陆浑大桥上，数量警车鸣笛巡逻，还有几十名工作人员拿着喇叭，随时喊话试图驻足停留的行人。

陆浑水库

桥下，伊河水奔腾而过，河道附近是随时待命的挖土车，当地工作人员紧紧盯着河道两侧，一旦发现有人试图靠近河道，便会立即喊话，直至劝返。

据河南省陆浑水库管理局9月1日8时最新数据，目前水库水位318.08米，较8月31日水位有所下降，水库入库流量437立方米每秒，总来水量2.045亿立方米，水库运行平稳。