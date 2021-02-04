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最新消息！洛阳都市圈旅游年票延长使用1个月
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.01 11:19
资料图 李冰 摄

关于洛阳都市圈旅游年票延长使用1个月的公告

广大洛阳都市圈旅游年票用户：

　　因新冠肺炎疫情防控工作需要，洛阳市53个旅游年票景区于8月1日起陆续暂停营业，并停止所有文旅活动。

　　参照洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部近期要求，洛阳都市圈旅游年票景区依托资源特点和自身实际情况陆续恢复开放，并在疫情防控期间采取无接触式服务，实行线上预约登记等形式接待游客，年票使用也恢复正常。

　　按照《洛阳市旅游年票使用管理办法》有关规定和落实文旅惠民相关要求，决定对2020年8月1日至2021年8月31日期间购买的有效洛阳都市圈旅游年票，使用期顺延1个月。

　　特此公告。

　　咨询电话0379-62110000、62110003

　　洛阳市文化广电和旅游局

2021年9月1日
[ 责任编辑：席倩倩]
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