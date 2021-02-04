洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳人沈应时 不畏强权抗严嵩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 洛阳名人  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.01 08:55
墓地出土的仪仗俑（受访者供图）

　　“北邙山头少闲土，尽是洛阳人旧墓。”2012年，市文物考古研究院在邙山附近发现一处明代家族墓，出土的墓志显示，这是明南京工部尚书沈应时及其家族成员的墓地。

　　近日，由市文物考古研究院相关专家编著的《明沈应时家族墓地》一书出版，这是对该墓地的全面报告与综合研究。沈应时是个怎样的人？来听听本书主要编著者、市文物考古研究院副研究员吴业恒的解读——

　　“沈应时，字子易，河南卫人。”“沈应时，明南京工部尚书，墓在府城北十里北邙山之麓。”这是《河南通志》中关于沈应时的记载，与沈应时墓志内容及墓地所在位置相吻合。

　　明代河南卫即如今的洛阳，所以，沈应时是洛阳人。根据墓志和文献记载，沈应时在明世宗嘉靖二十九年(公元1550年)考取进士，入朝为官。他刚正不阿，政绩卓著，能文能武，为官清正廉明。彼时，正值大奸臣严嵩擅政，初入官场的沈应时不可避免地与其展开对抗。

　　《河南通志》讲述了这样一段故事：“备兵海上，值严嵩私人赵文华为总督，侵军储数十万，事败，嵩嘱从宽，应时勘报务尽法，触嵩怒，迁凉州参议……”严嵩的亲信赵文华贪污军饷，数额巨大，事情败露后，严嵩打点应酬，叮嘱从宽处理，但是沈应时不畏强权，请求对赵文华依法严办。正因此事，为官不久的沈应时，得罪了权倾朝野的严嵩，被遣至凉州为官。

　　“能先机料敌，敌不敢犯，既抚西夏，于敖忽洞、小松山、白城子，屡以捷闻，累擢户部侍郎。”凉州地处边境，经常被侵扰，沈应时却总能比敌人抢先一步谋划，致使敌人不敢来犯。在大大小小战役中，沈应时屡屡取得胜利，并凭此军功回到京城，当上了户部侍郎。

　　不过，回到京城的沈应时，在政治上依然不攀附权贵，在明代中后期宦官专权、政治腐败的官场上堪称“清流”。他也因此受到排挤，被遣至南京任工部尚书。然而，仅仅一年多后，他就申请辞官，回到老家洛阳。

　　明神宗万历十年(公元1582年)，张居正死后朝廷打算任命沈应时为首辅，“然天不假年，同年病逝于洛阳”。这一年，沈应时因为夫人离世而伤心，62岁郁郁而终，魂归北邙。

　　沈应时的婚姻，也是古代士大夫婚姻的典范。他的夫人叫李累，被御赐“淑人”封号，17岁与沈应时结为连理，“共微贱”“宦游始终”，夫妻和睦。结婚42年，沈应时对其始终如一，以致李氏去世后，他自感“茕茕无依”。

　　这处家族墓地出土了大量陶俑及日常生活用具，尤其是在沈应时墓中发现的明代官员出行仪仗俑，是近年洛阳地区明代考古的重要收获，为研究洛阳地区明代葬俗提供了一批重要资料。（记者 智慧 见习记者 梁笑宇）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·被热油烫伤 要不要包扎
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚，洛阳地铁2号线开始试运行
  • 速看！契税法9月1日起实施 这些热点问...
  • 江凌到伊滨区调研并主持召开座谈会
  • 今日下午到夜里 洛阳降水将逐渐结束
  • 江凌与河南交投集团董事长程日盛举行会谈
  • 9月1日起，洛阳市启动城乡居民参保缴...
  • 受持续降雨影响，洛阳一小区楼前出现塌方
  • 徐衣显调研市属国有文化企业时强调：...
  • 万人助万企进行时：洛龙区首个企业跨...
  • 孟津这种梨长得像苹果 团购1小时爆卖1...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    奥运冠军鲍珊菊载誉返...
    洛阳体育经营活动场所...
    马明盼：甜蜜事业惠乡...
    洛龙区：推出“云端阅...
    精彩热帖

    足球少年

    拍日出

    秋葵

    抱犊寨风光
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605