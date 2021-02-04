洛阳人沈应时 不畏强权抗严嵩

“北邙山头少闲土，尽是洛阳人旧墓。”2012年，市文物考古研究院在邙山附近发现一处明代家族墓，出土的墓志显示，这是明南京工部尚书沈应时及其家族成员的墓地。

墓地出土的仪仗俑（受访者供图）

“北邙山头少闲土，尽是洛阳人旧墓。”2012年，市文物考古研究院在邙山附近发现一处明代家族墓，出土的墓志显示，这是明南京工部尚书沈应时及其家族成员的墓地。

近日，由市文物考古研究院相关专家编著的《明沈应时家族墓地》一书出版，这是对该墓地的全面报告与综合研究。沈应时是个怎样的人？来听听本书主要编著者、市文物考古研究院副研究员吴业恒的解读——

“沈应时，字子易，河南卫人。”“沈应时，明南京工部尚书，墓在府城北十里北邙山之麓。”这是《河南通志》中关于沈应时的记载，与沈应时墓志内容及墓地所在位置相吻合。

明代河南卫即如今的洛阳，所以，沈应时是洛阳人。根据墓志和文献记载，沈应时在明世宗嘉靖二十九年(公元1550年)考取进士，入朝为官。他刚正不阿，政绩卓著，能文能武，为官清正廉明。彼时，正值大奸臣严嵩擅政，初入官场的沈应时不可避免地与其展开对抗。

《河南通志》讲述了这样一段故事：“备兵海上，值严嵩私人赵文华为总督，侵军储数十万，事败，嵩嘱从宽，应时勘报务尽法，触嵩怒，迁凉州参议……”严嵩的亲信赵文华贪污军饷，数额巨大，事情败露后，严嵩打点应酬，叮嘱从宽处理，但是沈应时不畏强权，请求对赵文华依法严办。正因此事，为官不久的沈应时，得罪了权倾朝野的严嵩，被遣至凉州为官。

“能先机料敌，敌不敢犯，既抚西夏，于敖忽洞、小松山、白城子，屡以捷闻，累擢户部侍郎。”凉州地处边境，经常被侵扰，沈应时却总能比敌人抢先一步谋划，致使敌人不敢来犯。在大大小小战役中，沈应时屡屡取得胜利，并凭此军功回到京城，当上了户部侍郎。

不过，回到京城的沈应时，在政治上依然不攀附权贵，在明代中后期宦官专权、政治腐败的官场上堪称“清流”。他也因此受到排挤，被遣至南京任工部尚书。然而，仅仅一年多后，他就申请辞官，回到老家洛阳。

明神宗万历十年(公元1582年)，张居正死后朝廷打算任命沈应时为首辅，“然天不假年，同年病逝于洛阳”。这一年，沈应时因为夫人离世而伤心，62岁郁郁而终，魂归北邙。

沈应时的婚姻，也是古代士大夫婚姻的典范。他的夫人叫李累，被御赐“淑人”封号，17岁与沈应时结为连理，“共微贱”“宦游始终”，夫妻和睦。结婚42年，沈应时对其始终如一，以致李氏去世后，他自感“茕茕无依”。

这处家族墓地出土了大量陶俑及日常生活用具，尤其是在沈应时墓中发现的明代官员出行仪仗俑，是近年洛阳地区明代考古的重要收获，为研究洛阳地区明代葬俗提供了一批重要资料。（记者 智慧 见习记者 梁笑宇）