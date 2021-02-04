9月1日12时起，偃师恢复全区城乡客运班线、公交车、出租车运营

刚刚，洛报融媒记者从偃师区获悉，该区疫情防控指挥部研究决定，从9月1日12时起，恢复全区城乡客运班线、公交车、出租车运营。

刚刚，洛报融媒记者从偃师区获悉，该区疫情防控指挥部研究决定，从9月1日12时起，恢复全区城乡客运班线、公交车、出租车运营。

记者从偃师汽车站获悉，发往主城区的公交也一并恢复。目前，该站运营车辆已准备完毕。

按照疫情防控规定，所有乘客乘车时必须戴口罩、测体温，出示健康码，扫描“乘客登记系统二维码”。不具备扫码条件的乘客，由司乘人员工登记乘客身份信息。体温异常以及未规范佩戴口罩的乘客禁止乘车。(洛报融媒记者 赵硕 文/图)