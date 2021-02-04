先交物业费才能申请维修基金？没这一说

瀍河区的袁女士反映，他家住顶楼，逢雨必漏。最近几天连续降雨，家里多个屋子再次“遭殃”。她多次向物业申请使用维修基金给楼顶做防水，但总是不顺利，希望记者帮帮忙。

读者反映：

瀍河区的袁女士反映，他家住顶楼，逢雨必漏。最近几天连续降雨，家里多个屋子再次“遭殃”。她多次向物业申请使用维修基金给楼顶做防水，但总是不顺利，希望记者帮帮忙。

记者追访：

袁女士家住瀍河区利民南街荣森绿色家园小区6幢1单元顶楼。31日9许时，记者一进袁女士家，就看到客厅的地板上放着用于吸水和接水的毛巾和水盆。墙上部分墙纸已经脱落，漏出的墙面有明显的发霉痕迹。记者用手一摸，指头上都是湿漉漉的白色墙灰。类似的情况，出现在厨房、主卧、次卧等多个房间都能看到。

袁女士说，他家装修花了十几万。入住后，每逢下大雨，房顶就会漏水。当时，物业公司派人进行过几次房顶维修，她也自费请人给家中的屋顶做了一遍防水，但直到过了保修期，问题依然没有得到彻底解决。

“过了保修期后，我多次向物业公司申请使用维修基金，但他们说只有先交物业费才能申请。”袁女士说，有一次，她按照物业公司的要求缴纳了物业费，但物业并没有帮他申请维修基金。因此，当这次物业公司再次让她缴纳物业费时，她犹豫了。

随后，记者来到该小区物业公司，相关负责人告诉记者，袁女士自2018年2月至今，一直没有缴纳物业费，已累积欠费1000多元。只要袁女士缴清物业费，他们就帮她申请维修基金。

对此，袁女士说，她不交物业费是有原因的，但抛开这个问题不谈，她想问：“使用维修基金，真的必须先交物业费吗？”

31日，记者联系到洛阳市物业维修基金管理中心(以下简称“中心”)，相关负责人告诉记者，维修基金与物业费是两种完全不同的概念，不存在不缴物业费就不能申请维修基金的情况。此外，业主也不一定非要通过物业公司来申请，委托业主委员会或业主个人都可以申请使用维修基金。

“也就是说，袁女士自己也能申请使用维修基金。”该负责人说，申请使用维修基金，首先做好维修预案，然后征求三分之二业主相关业主的同意，再经过公示，即可组织施工。（洛报融媒记者 刘嘉仪 实习生 吉喆 文/图）