洛龙区：网聚新青年 搭建共享交流平台

“斜杠青年”话生活、走近非遗、艺术云课堂……8月31日，洛报融媒记者从洛阳市洛龙区图书馆获悉，进入9月，该区将继续推出系列文化服务，叫响“洛龙读书会”文化服务品牌，为年轻群体提供更多优质精神“大餐”。

“斜杠青年”话生活、走近非遗、艺术云课堂……8月31日，洛报融媒记者从洛阳市洛龙区图书馆获悉，进入9月，该区将继续推出系列文化服务，叫响“洛龙读书会”文化服务品牌，为年轻群体提供更多优质精神“大餐”。

目前，“洛龙读书会”已开展4场直播活动，涉及健康、文化、教育、艺术等多个青年网友普遍关注的内容，总阅读量超百万次。“各位观众大家好，今天来到我们直播间的是著名画家王绣老师……”8月28日，在“洛龙读书会”的主题直播间内，洛龙区图书馆馆长孟亚琼变身“主播”，带领网友“隔空见证”牡丹于画纸上徐徐绽放，吸引了约30万网友观看、点赞、转发。

“网络直播突破了空间限制，除了本地青年，还吸引到不少外地的年轻人观看。”孟亚琼介绍，考虑到年轻人的上网习惯，直播选择了多个视频平台同步播出，如抖音、微信视频号、哔哩哔哩等。下一步，“洛龙读书会”将通过“云分享”“云交流”“云互动”三大板块，与更多新媒体平台展开联动，同时积极组织本土专家、网红主播等青年人才资源，策划推出一系列文化趣味足、科普服务性强的新媒体线上活动、作品，让洛阳丰富的文化资源跃上“云端”，成为青年网友共享交流的平台。

除了线上活动，“洛龙读书会”还为年轻人量身定制了丰富多彩的线下文化活动，读书分享、笔友见面等活动将于近期开展，艺术夜校也是其中之一。吉他、瑜伽、羽毛球、古筝、美妆、书法……9月1日晚，新一批艺术夜校课程将准时开课，听课名额早已被抢订一空。“用‘一座难求’来形容毫不为过。”艺术夜校相关负责人介绍，每期课程通过“精彩洛龙”微信公众号上线后，预约名额几乎“秒光”。

在坚持课程公益性质的基础上，“洛龙读书会”创新引入市场化团队参与运营，将“志愿者教师招募＋培训机构＋商家平台合作”等方式作为优质师资力量及服务的保障。与此同时，“洛龙读书会”也不断探索新的课程内容、寻找新的教学场所、聚合更多本土文化资源，尽最大可能让洛龙读书会各项活动惠及更多年轻人。

“希望通过这些活动，让青年群体工作之余放松身心，用饱满的精神状态为我们的城市发展贡献力量。”孟亚琼说，该区正探索以数字化“云服务”方式开启文化惠民新通道，欢迎广大青年持续关注。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 谢芳 文/图)