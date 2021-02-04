注意！在药店购买口罩不能使用医保卡支付

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：我到一杆秤大药房中州路店买口罩，刷职工医保时，店员说口罩不在刷医保范围内，请问是这样吗？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：我到一杆秤大药房中州路店买口罩，刷职工医保时，店员说口罩不在刷医保范围内，请问是这样吗？

洛阳市医疗保障局回复：据洛医保〔2021〕12号洛阳市医疗保障局关于印发《洛阳市医疗保障定点零售药店服务协议》的通知第十二条规定，医疗器械及“国家健字”、“卫食健字”的保健品等应专柜摆放，并标明“非医保支付”。

>>点击查看原帖⑥