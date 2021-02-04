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速看！契税法9月1日起实施 这些热点问题有答案了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.31 17:14

　　9月1日起，备受关注的《中华人民共和国契税法》(以下简称契税法)就要正式施行了。

　　契税税率是多少？之前的契税优惠税率是否还继续执行呢？哪些情况可以免征契税？针对市民最关心的一些问题，洛报融媒记者采访了国家税务总局洛阳市税务局相关工作人员，为大家进行热点问题解答。

　　问题一：契税的税率是多少？听说契税税率要涨了吗？

　　契税法第三条规定，契税税率为3%～5%。契税的具体适用税率，由省、自治区、直辖市人民政府在3%～5%的税率幅度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

　　契税法2021年9月1日起施行后，河南省住房权属转移契税税率为3%，其他房屋和土地权属转移契税税率为4%。

　　契税法实施后，法定税率与原《契税暂行条例》相比并未改变，税率为3%～5%。对于个人购买住房，仍然执行的契税优惠利率。所以，契税的税率没有上涨。

　　不仅如此，契税法还在原有优惠基础上，增加了对部分非营利机构免征契税的规定。同时，契税法明确，婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属，法定继承人通过继承承受土地、房屋权属可以享受免缴契税优惠。

　　问题二：哪些情形需要缴纳契税？

　　在中华人民共和国境内转移土地、房屋权属，承受的单位和个人为契税的纳税人，应当依照本法规定缴纳契税。契税法中所称转移土地、房屋权属，是指下列行为：

　　土地使用权出让；

　　土地使用权转让，包括出售、赠与、互换；

　　房屋买卖、赠与、互换。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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