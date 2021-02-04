洛阳地跨黄河两岸，伊、洛、瀍、涧穿行其中，洛阳与河流的关系尤为密切。今起，我们就来探寻这“四大河流”的前世今生。

人们常说，河流是一座城市的灵魂。

洛阳地跨黄河两岸，伊、洛、瀍、涧穿行其中，洛阳与河流的关系尤为密切。今起，我们就来探寻这“四大河流”的前世今生。

先说洛河。

洛河卢氏县段

洛河是黄河的重要支流，发源于陕西洛南，全长约447公里。它从秦岭深处蜿蜒而出，在卢氏入河南境，经洛宁、宜阳进入洛阳市区，东行至偃师与伊河汇流。伊、洛汇流后称伊洛河，继续东行至巩义，汇入黄河。

洛河是一条古老的河流，又称洛水。早在两千多年前，司马迁就在《史记·封禅书》中说：“昔三代之居(君)，皆在河洛之间。”洛水与黄河交汇形成的河洛地区，是中华文明的发祥地。

洛阳因地处洛水之阳而得名，是河洛地区的核心，自古被称为“天下之中”，曾有十三个正统王朝在此建都。今天，沿洛河一线还保留着五座都城遗址，人称“五都荟洛”。隋炀帝以洛阳为中心开凿大运河，穿城而过的洛河即为隋唐大运河通济渠的渠首段。

“洛河自契千年运，更拟波中出九畴”，五代十国时期，宰相和凝在《宫词百首》中写到了洛书。洛书和洛神，都是洛河特有的符号。

三川大道跨洛河桥

《易·系辞上》中说：“河出图，洛出书，圣人则之。”“河图洛书”被视为华夏文明的源头，今洛宁县西长水村有“洛出书处”古碑，上面镌刻着洛书的名字。

洛神是爱与美的象征。唐代诗人徐凝在《牡丹》一诗中，还将其与牡丹联系在一起，称：“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。”

古往今来，洛河穿起了太多故事。行走洛河，就像徐徐翻开一部精彩的大书。